Sudske odluke povezale, to jest razdvojile Georgea Floyda i Thompsona

Zlokobno ubojstvo Georgea Floyda imali smo prilike gledati zamalo u izravnom prijenosu na televiziji i društvenim mrežama. Devet minuta umiranja i gušenja s vratom stisnutim pod policijskom čizmom snimio je neki prolaznik, pa se termin reality show pretvorio u svjedočanstvo o zlu odjevenom u uniformu. Nisu pomogla niti sugestije prolaznika hladnonožnom ubojici Dereku Chauvinu i trojici policajaca koji su sve promatrali i valjda pili kavu naslonjeni na automobil, niti krv iz nosa i zapomaganje Floyda, a neće niti budući sudski proces, jer optužbe za policijsku brutalnost i masovne demonstracije neće vratiti Floyda među žive. Bilo je to kao "tupo klanje", mrcvarenje koje se moglo spriječiti da Chauvin nije to što jest. Samo par dana kasnije policajac je u Kaliforniji s pet metaka upucao 22- godišnjeg Latinoamerikanca Seana Monterrosa koji je klečao pred policijom, s obrazloženjem da je mislio da ima pištolj u džepu.

Otvorilo je to vječno pitanje institucionaliziranog rasizma u SAD-u, zemlji koja se voli hvaliti da je najdemokratskija na svijetu, a val masovnih demonstracija najveći je nakon ubojstva Martina Luthera Kinga u Memphisu 1968. No, bilo je i svježijih primjera koji su se kronološki navodili po medijima, poput velikih nemira u Los Angelesu 1991., ili kad je newyorška policija s 41. metkom pucala na maloljetnog Afroamerikanca koji je vadio dokumente iz džepa, a ne pištolj. Krenula je i akcija #TheShowMustBePaused 2. lipnja, kojom se glazbena industrija na jedan dan odrekla svih objava i upozoravala na rasizam, objavama po mrežama reagirale su brojne pop zvijezde, a po istim tim mrežama krenula su nabrajanja pjesama koje su unazad pedesetak godina upozoravale na rasizam i probleme u SAD-u. No, objava nalaza zadnje obdukcije Georgea Floyda navela je da nije umro od gušenja, nego od srčanog zastoja, a imao je i koronu. I tako je Floyd mogao postati najpoznatiji preminuli od koronavirusa da državni odvjetnik Minnesote Keith Ellison nije podigao još jače optužnice protiv četvorice policajaca, pritom rekavši "moramo ispisati nova pravila za pravedno društvo".

Bismo li morali i mi u Hrvatskoj čije se pravosuđe smatra rekorderom u sporosti, pouzdano nedjelotvornim dijelom društva bez kojeg nema demokracije? Prije će ljudima naplatiti sitne ovrhu za plin nego dovršiti milijunske sudske sporove. I kakve veze ima George Floyd s Hrvatskom? Itekako ima, jer se dan kasnije nakon akcije #TheShowMustBePaused, 3. lipnja oglasio hrvatski Visoki prekršajni sud s odlukom da poklič “za dom spremni” na početku pjesme "Bojna Čavoglave" Marka Perkovića Thompsona nije prekršaj protiv javnog reda i mira i da ga Thompson i dalje može "izvoditi". Pa se domaća sudska trakavica sa "za dom spremni" nastavlja, ali ne samo "za po doma". Dodamo li tome modne detalje poput majica HOS-a sa ZDS natpisom, eto još jedne iznimke od pravila i tmurnih povijesnih naslaga mraka s kojima se borimo već debelo u 21. stoljeću, kao i Amerikanci s rasizmom. Samo dva tjedana ranije u Mariboru općinska je uprava opet potvrdila zabranu nastupa Thompsonu, uz iscrpno obrazloženje na 55 stranica koje svakako treba pročitati. Usporedbom s odlukom državnog odvjetnika Minnesote, možemo se zapitati je li odluka Visokog prekršajnog suda na tragu one njegove "moramo ispisati nova pravila za pravedno društvo", kad sam sud zadnjom odlukom pobija svoje ranije presude?

Šefica Katedre za ustavno pravo riječkog Pravnog fakulteta dr. sc. Sanja Barić komentirala je; "U kontekstu prethodne odluke istog tog Visokog prekršajnog suda, koji je prošle godine kaznio pjevača iz Makarske Marija Rosu zbog “za dom spremni” tijekom izvođenja Thompsonove pjesme, rekla bih da je sud donio šizofrenu odluku bipolarnog karaktera. Naime, iz ove najnovije odluke proizlazi da je sud u suprotnosti sa samim sobom (...) Također, što je puno gore, ova je odluka izravno suprotna odlukama Ustavnog suda RH i izričaju preambule Ustava RH. Nakon svega, izrekla bih još i sveopće zgražanje nad pravnim poretkom zbog činjenice da je ipak riječ o Visokom prekršajnom sudu. Dakle, i kontradikcija i nepoštovanje Ustava, sve se to ogleda u ovoj odluci". Dva dana kasnije stiglo je i priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske koje veli "U odnosu na pozdrav 'Za dom spremni', Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske", potpisao je predsjednik suda Miroslav Šeparović. Samo, čemu i za koga, kad najvišu domaću pravnu instancu demantira Prekršajni sud i 15 od 20 sudaca? I bez komentara pametnome dosta, ali kvragu, ponovimo, "moramo ispisati nova pravila za pravedno društvo", barem kao grafit na zidu.