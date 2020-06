Hrvatski glazbenik u New Yorku: 'Grad koji nikad ne spava pretvorio se u grad duhova'

Zagrebački reper Steve Mešić Ludi prije četiri godine otišao je na avanturu života, kada je biciklom krenuo na put prema New Yorku. Vozio je do Portugala, a onda kupio kartu u jednom smjeru i postao stanovnik Velike jabuke. Ludi je proteklih mjeseci u New Yorku svjedočio dramatičnim situacijama kada je grad koji nikada ne spava odjednom utihnuo zbog korone, a zatim i postao jedan od gradova u kojima se protestiralo zbog policijske brutalnosti prema Georgeu Floydu.

- Ljudi su bili u strahu i panici. Police u dućanima su bile prazne! Oni imućniji pobjegli su iz gužve grada i većina se još uvijek nije vratila. Ljude koje susrećem po gradu, koliko vidim, kao da su navikli na koronu. Žalosno ali istinito. Prije bi bježali jedan od drugog u subwayu jer svi su bili u strahu. Zadnjih dana vidim na ulici i ljude bez maski. Desetke njih štoviše. Prije mjesec dana jedva da si čovjeka sreo na ulici bez maske.

Ljudi su se bojali i boje se još uvijek. Ali, sve više je onih koji se protive strahu jer ljudi su se umorili od izolacije i pravila. Postala im je i korona zamorna, pa tako i meni. New York je izgledao povremeno kao film "12 majmuna". Nigdje žive duše. Bilo je svega par automobila na ulici i ako si bio strpljiv samo nekoliko minuta, mogao si cijelu ulicu uhvatiti praznu, što je u New Yorku zaista pravo čudo. Grad koji nikad ne spava odjednom je postao grad duhova. Zadnjih par dana situacija ide na bolje po pitanju korone i sve više ljudi vidim na ulicama i u prometu. Svima nam fali ona stara betonska džungla - kazao nam je Ludi koji je proteklih dana svjedočio i protestima na ulicama New Yorka.

- Kompleksno je govoriti o tome kao stranac u Americi. Svi bi trebali biti ravnopravni bez obzira na vjeru, rasu i mjesto odakle dolaziš. Da su policajci bili odmah privedeni pravdi, do ovoga ne bi niti došlo. Ovakvih slučajeva je bilo i bit će i to je veliki problem današnjeg društva. Pogledajte slike s prosvjednicima koji rade nerede diljem Amerike. Više od 90 posto njih su klinci, tinejdžeri. Oni stariji i mudriji šalju pozitivne poruke i pozivaju na mirne prosvjede i zajedništvo. Trebamo svi početi prvo od sebe i prvo počistiti svoje dvorište. Onda će se dogoditi i pozitivne promjene. Ulagati u sebe i svoj rast. Pomoći drugima da rastu jer na taj način svi dobivamo. Odgajati klince poštenju i moralu jer ništa stvoreno preko noći ne traje. Kad netko krvavim radom stvori nešto svoje, onda poštuje i razumije tuđi uspjeh. Ne pali tuđe automobile, dućane i kuće. Neredi traju trenutno u mnogim dijelovima New Yorka i situacija je sve gora svakim danom. Na snazi je policijski sat koji je uveden sve do nedjelje. Svakim danom od 8 navečer do 5 ujutro kada grad pokušava opet prodisati. Ne bojim se i pokušavam se hraniti samo pozitivom, ali da, ovo je prava noćna mora - kaže Ludi, koji je nedavno snimio i novi spot, za pjesmu "Hladan svijet".

- Postali smo generacija mobitela i društvenih mreža, te smo se na neki način udaljili jedni od drugih. Imam feeling da danas više nije bitno jesi li dobar čovjek, već imaš li više lajkova od drugih. Sistem je potkupljen, ljudski život je jeftin i razmišlja se samo o novcu! Izgubile su se životne vrijednosti i živimo u “hladnom svijetu”, no dokle god se susrećem i družim s pravim ljudima, lakše mi je vidjeti kontrast između ta dva svijeta, biti optimist i vjerovati u „bolje sutra“, što me gura naprijed. Vjerujem u ljubav i šaljem je svima. Želim da budete tu jedni za druge, pogotovo u ovom frustrirajućem razdoblju kada imamo priliku ponovno postati nesebični ljudi, volonteri, dobri susjedi, prijatelji i obitelj. Da budem iskren, kod mene se pjesme ne "dogode".

U meni zapravo uvijek neko određeno vrijeme "kuha" ljubav, mržnja, nepravda, inat, bunt i na kraju sve ispucam u pjesmi. Tako se rodio i "Hladan svijet." Nosio sam dugo to na srcu i jednostavno sam morao to izbaciti iz sebe. Kad nešto radiš srcem, ljudi to prepoznaju. Bitno je biti iskren prema sebi i biti svoj! Publika je pametna danas i kuži tko priča pravu priču, a tko pričice - kazao je Ludi za svoju novu suradnju s Darkom Juranovićem D'Knockom, koji mu je producirao i ovaj singl. Kako nam je rekao, ne žali ni trenutka što je prije četiri godine napustio našu zemlju.

- Da sam barem krenuo kada sam imao 20 godina, pa da nisam nikad osjetio kako je raditi za neke ljude kojih je pun sistem u Hrvatskoj. Ludi je luđi nego ikad i tako će i ostati, jer ne želim žaliti za 20-30 godina zašto nisam pokušao u životu i dao si priliku. Pišem knjigu o svom životu za koju sam vjerovao da ću je završiti još prije godinu dana. Kako vrijeme u New Yorku stvarno leti, iznenadio sam se koliko je ovdje potrebno vremena da se nešto kvalitetno napravi i da se uopće nađe vremena za takav projekt. Uglavnom, radi se na tome i pustit ću je u javnost kada budem 100 posto zadovoljan cijelom pričom. Ne žurim više u životu. Igram kvalitetno da ne žalim na kraju. Osim toga, pokrećem s prijateljem nešto privatno, pa ako zaživi, onda ću vam se "hvaliti", a ako ne, onda ćemo napraviti novi intervju u kojem ću pričati kako sam propao, haha - zaključio je Ludi.