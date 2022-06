Što smo, mi građani, zapravo očekivali od nove vlasti

Koja li je tajna, pitala bi Konstrakta da nije toliko zaokupljena zdravstvenim temama, toga da na Tuškancu još od studenog 2021. otkopavaju i zakopavaju istih dvadeset metara ceste, paralizirajući tako čitav jedan dio grada?

"Koja li je tajna?", pitam se, evo, i ja, Miro Par, koji sam time više pogođen, a siguran sam da isto čini i dobar dio mojih sugrađana kojima je taj prometni pravac itekako važan.

Prvih par mjeseci, tamo negdje do veljače, vjerovali smo da su pronašli neko važno arheološko nalazište pa da zato to toliko dugo traje, a onda smo na tren, jedno šezdesetak narednih dana, povjerovali u njihove priče o kostima iz ormara za koje smo pomislili da su ih možda upravo tamo pronašli, ali dolaskom lipnja i dana u godini od kojega nam je bliža 2023. od one davne godine u kojoj su ti suludi radovi naprasno započeti, izgubili smo svu vjeru i pomirili se s činjenicom da na taj dio grada jednostavno ne treba više računati. Sreća da su cijene goriva izrazito stabilne u posljednje vrijeme pa nije problem malo kružiti po gradu, a nisu ni, kada se već šalim, prevelike prometne gužve u centru…

Polovica tih auta koji su zakrčili Zeleni val, uvjeren sam, zapravo samo kruži tražeći slobodno parking mjesto ili pokušava pronaći put do svoje kuće jer su im uobičajeni prometni pravci - uslijed nekih tajni, a ja se, evo, ekskluzivno za legendarni Večernjakov prilog Ekran pitam kojih - već predugo blokirani.

Cijene goriva i gužve na cestama nažalost nisu saveznik ni najnovije intervencije gradskih vlasti u promet. Proizvoljno je, naime, odlučeno Staru Vlašku zatvoriti za promet i od nje napraviti pješačku zonu. Potez koji bi svakako valjalo pozdraviti, bez obzira na činjenicu što je u toj ulici i tako bilo više nego dovoljno prostora za hodanje koji nitko normalan nije koristio jer osim što u toj ulici ničega nema što je meni vrijedno obilaska, da bi se do nje došlo mora se riskirati život prelaskom jedne od dvije nevjerojatno prometne ulice koje je okružuju. Ono, međutim, što ne bi trebalo pozdraviti već preispitati, način je na koji se to čini. Osim što su na sred te ulice postavili neke nevjerojatno ružne betonske blokove koji podsjećaju na oku ne baš pretjerano ugodnu arhitekturu Istočne Njemačke, nevjerojatno su time zakomplicirali prometnu situaciju u užem gradskom središtu.

Da bi sada čovjek sa sjevernog dijela grada preko Ribnjaka autom došao do pedesetak metara udaljene Vlaške ulice, mora se voziti kilometrima kroz Palmotićevu, pa Đorđićevu i onda još kroz vječno zakrčenu Smičiklasovu. Umjesto da tu smiješnu rutu odvozi bez semafora, kako je ranije bio slučaj dok se moglo kratiti Starom Vlaškom, sada ih se mora proći barem četiri ili pet, a što će bez ikakve sumnje dovesti do ogromnih zakrčenja u ionako preopterećenom gradskom središtu.

Pogotovo uzevši u obzir da se neki genijalac dosjetio dodatno paralizirati grad time što je prije nekoliko godina blokirao jedan prometni trak u Palmotićevoj ulici nekim beskorisnim stajalištem za turističke i putničke autobuse. Čemu to? Koja li je, da se vratim još malo na Konstraktu, tajna?

Mislim da u pitanju nije duboka hidracija kao kod Meghan Marke, već nesposobnost kao i kod njihovih prethodnika od koje su nas, ko fol, došli spasiti!

Rješenje je, međutim, veoma jednostavno i ni malo tajnovito. Dovoljno je za promet otvoriti desetak metara Šoštarićeve ulice od Langića do Draškovićeve, a kojom su do sada prometovali isključivo taksiji i tramvaj, pa svi oni nesretnici koji iz sjevernog dijela grada namjeravaju u Vlašku i prema Maksimiru ne moraju pri tome napraviti još i obilazak čitavog grada. Grad je, Bogu hvala, lijep i treba ga što češće obilaziti, ali možda baš i ne ovako prisilno nastojeći u što kraćem vremenskom periodu stići s mjesta A na mjesto B. Za dvije minute bi tako prošli put koji će zahvaljujući ovoj novoj prometnoj regulaciji tijekom jutarnjeg i popodnevnog "rush houra" sasvim sigurno voziti više i od pola sata...

Do toga, kako se za sada čini, ipak neće doći, a njima tko je, eto, kriv što ne voze bicikl pa da ne moraju poštovati baš sva prometna pravila te da i dalje mogu skratiti svoj put istim nepropisnim prolaskom kroz ovu novu pješačku zonu kao što to, zasigurno ste primijetili, čine i kroz one stare. Ili, štojaznam, neka za pola milijuna kuna nabave Teslu kao što je to nova gradska vlast učinila za člana Uprave Holdinga pa im cijene goriva više neće predstavljati problem, a i prometne gužve će moći prikratiti gledajući neki film na kontrolnoj ploči tog futurističkog automobila bez kojega bi, uvjeren sam, Holding zbilja teško funkcionirao.

Osim, dakle, ovih novih pješačkih zona, valjalo bi obratiti pozornost i na one koje već postoje, ali s obzirom na stanje u kojemu su - neće još dugo! Na potezu, naime, od Jelačić platza, preko Gajeve, Bogovićeve i Cvjetnog trga, pa sve do Margaretske i Preobraženske, a Ilicu da ni ne spominjem, svakih nekoliko metara popucane su ploče po kojima se hoda i skoro pa je nemoguće tuda proći bez da više puta zapnete ili još češće - propadnete. Ne znam samo kako to nisu i sami primijetili, zasigurno i njima smeta dok biciklima tuda protupropisno tutnje, ali poduzeli po tom pitanju još uvijek nisu dovoljno.

Prošla je, evo, godina dana otkako u Zagrebu imamo novu vlast, a centar, kojim se ovdje ponajviše bavim, pri čemu se uopće bojim pomisliti kako je u drugim dijelovima grada poput, recimo, Markuševca, to i nije previše osjetio. Sanacija potresom uzrokovanih oštećenja nije ni započela, još uvijek treba sa šljemom hodati po špici, cijevi pucaju po Frankopanskoj i iz njih šiklja vatra, a ni oko onog rugla u Maksimirskoj 128 nije postignut nikakav konsenzus.

Osim priče kako njihov prethodnik nije valjao, a o čemu, eto, svjedoči i činjenica da su oni pobijedili na izborima, pa ne znam čemu to daljnje isticanje osim ako se koristi kao alibi za njihovo ne činjenje, te uskraćivanje nekih stečenih prava, u ovih prvih 365 dana nove gradske vlasti i nismo baš previše čuli, a još manje smo - kao građani koji smo imali velika očekivanja - vidjeli i osjetili.

U naredne tri godine, koliko im mandat još traje, treba samo do tada biti zdrav, biti zdrav…

