Što se dogodilo s glumicom koja je uvlačila žene u bizarnu sektu, tjerala ih da poziraju gole i žigosala ih?

Osramoćena glumica popularne serije Smallville, Allison Mack, koja je provela nekoliko godina u zatvoru zbog trgovine ljudima povezane s opasnim kultom NXIVM, udala se prošlog tjedna, dvije godine nakon što je puštena na slobodu. Prema informacijama koje je prenio TMZ, Mack je svoju novu ljubav upoznala u parku za pse, nedugo nakon izlaska iz zatvora, a zaručili su se oko Božića 2024. godine. Ime njenog partnera je Frank.

Mack je bila tinejdžerska zvijezda koja je od 2001. do 2011. godine tumačila lik novinarke Chloe u seriji Smallville. Njezina karijera tada je bila u usponu, no izvan kamera sve više je ulazila u krugove samopomoći, što ju je na kraju dovelo do Keitha Ranierea i njegove organizacije NXIVM. Jedna od žrtava tog kulta bila je i India Riven Oxenberg, kći glumice Catherine Oxenberg i unuka jugoslavenske princeze Jelisavete.

NXIVM se predstavljala kao organizacija za osobni razvoj, no kasnije je otkriveno da je unutar nje postojao tajni podskup, DOS, kultni poredak u kojem su žene bile regrutirane, seksualno zlostavljane i označavane inicijalima vođe. Mack je u istrazi označena kao Raniereova "desna ruka", koja je aktivno sudjelovala u regrutiranju i manipulaciji članicama. Godine 2018. uhićena je i optužena za reketarenje i zavjeru. Kako bi izbjegla maksimalnu kaznu, priznala je krivicu, izrazila duboko žaljenje i surađivala s vlastima. Na kraju je 2021. godine osuđena na tri godine zatvora, a puštena je u srpnju 2023., nešto ranije zbog dobrog vladanja.

Tijekom suđenja, Mack je pročitala emotivno pismo isprike žrtvama, priznajući da je bila uvučena u Raniereov manipulativni svijet i izražavajući žaljenje zbog svojih postupaka i onoga što je svjedočila.

Nakon izlaska iz zatvora, Mack se povukla iz javnog života, odlučivši živjeti mirno i anonimno u Kaliforniji. Navodno se posvetila obrazovanju i terapijskom radu te nastoji ponovno izgraditi svoj identitet daleko od reflektora. Nema naznaka da se planira vratiti glumi, a sama je izjavila da joj je sada najvažniji prioritet iskupljenje za prošlost i rad na sebi.

Prije nego je bila uhićena, Mack se udala za kanadsku glumicu Nicki Clyne, koja je također bila povezana s NXIVM-om. Međutim, Oxenberg je na suđenju svjedočila da je njihov brak bio lažan, s ciljem da Clyne može ostati u Sjedinjenim Američkim Državama. Taj brak okončan je 2022. godine, dok je Mack služila svoju kaznu.