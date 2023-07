Starleta koja se podvrgnula operaciji grudi 12 puta otkrila svoju dijagnozu: 'Trebalo mi je 45 godina'

Britanska starleta i bivša reality zvijezda Katie Price (45) široj javnosti je poznata po svojim bujnim oblinama te brojnim estetskim operacijama, a o ovim se temama nikad nije libila govoriti. O svom zdravlju govorila je više puta, a ovoga puta otkrila je kako joj je dijagnosticiran ADHD, odnosno poremećaj pažnje i hiperaktivnosti. Otkrila je i kako svojoj majci pomaže da razumije njezino stanje.

Price je ispričala da zajedno s terapeutom aktivno radi na strategijama koje joj olakšavaju svakodnevni život, kako bi izbjegla osjećaj da je "teret" svojoj majci.

- Pokušala sam educirati svoju majku, ali moj način razmišljanja drugačiji je u usporedbi s drugim ljudima. Nakon što smo razgovarale s liječnicima, moja majka sada je shvatila zašto sam u prošlosti činila određene stvari, zašto se ponašam kako se ponašam i zašto sam takva kakva jesam - rekla je Katie za OK! magazin.

Istaknula je kako je zadovoljna sa svojim napretkom te da sada napokon razumije zašto je donosila loše odluke u prošlosti.

- Posljedice nisu postojale u mojoj glavi, kao ni što bi moglo poći po krivu... Sada sam to naučila. Trebalo mi je 45 godina, ali još sam uvijek tu - rekla je.

Njezina majka Amy Price (70) nedavno je kritizirala ponašanje svoje kćeri, a detalje o njezinim problemima iznijela je u knjizi 'The Last Word' gdje je poručila da se Katie ne podvrgava operacijama kako bi privukla muškarce, već da je to jedini način na koji ima osjećaj kontrole nad svojim tijelom.

- Molila sam ju da prestane - napisala je.

Inače, Katie je jednom prilikom kazala kako želi imati najveće grudi u Britaniji, a zbog toga se operaciji povećanja prsa podvrgnula čak 12 puta. Price je nedavno izjavila kako je "imala više operacija grudi nego muškaraca u životu".

- Žalosno je što se i dalje često osjećam ružno, iako sam puno puta otišla pod nož - priznala je nedavno Katie, koja je prvi estetski zahvat napravila još u tinejdžerskoj dobi, no danas smatra kako bi se dobna granica za pristanak na operaciju trebala podignuti na 21 godinu.

Price se kada je imala samo 18 godina podvrgnula operaciji grudi prije nego što je započela karijeru, a do danas je potrošila tisuće funti kako bi zaustavila staranje. Katie je oduvijek bila iskrena i svoje je estetske korekcije oduvijek pokazivala pratiteljima pa je tako nedavno pokazala posljednji zahvat podizanja očiju i obrva.

