Ivan Vukušić postao je otac, podijelio je fotografiju iz rodilišta

Poznati voditelj Ivan Vukušić (41) dobio je dijete sa suprugom, stomatologinjom Ivonom Vukušić. Sretnu vijest podijelio je na svom Instagram profilu. 'Hvala ti živote. J.V. 2.7.2023', napisao je kratko Ivan i otkrio inicijale bebe, ali ne i spol.

Vukušić je sredinom veljače uplovio u bračnu luku sa Splićankom Ivonom, a prije tri mjeseca pohvalio se njenim uspjehom. Naime, Ivona je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu stekla titulu dr.med.dent., specijalistice endodoncije i restaurativne stomatologije, a tim povodom je Ivan na svom Instagram profilu objavio nekoliko njezinih fotografija i otkrio koliko je sretan i ponosan.

- Ne sjećam se kad sam zadnji put bio ovoliko ponosan. Presretan sam što imam priliku gledati te prekrasnu iznutra i izvana. Fućkaš titule i diplome ako nisi čovjek, a štreberice stvarno nekad znaju biti jako jako kul... Dr.med.dent., specijalist endodoncije i restaurativne stomatologije Ivona Vukušić, napisao je voditelj u opisu fotografija.

Inače, Vukušić je poprilično samozatajan kad je u pitanju njegov privatan život pa se o njegovoj odabranici ne zna puno. O svom ljubavnom životu svojedobno je progovorio gostujući u podcastu "Skip Or Beep" u vrućem stolcu nasuprot Tatjane Jurić prije dvije godine. Tada je potvrdio da je "trenutačno u ljubavi" i rekao da nije isto zaljubljivanje u mlađim danima i danas. - Totalno su to drugi trenuci u nama, naša ponašanja i reakcije, drugačiji skeneri rade - kazao je Vukušić i otkrio je li sklon varanju.

- Nema varanja. Varanje je kao pojam rezerviran za one rokerske dijelove života. Ili si u vezi ili imaš rock'n'roll. Ne ići stalno iz veze u vezu. Preporučujem rock'n'roll za mentalnu higijenu, za malo nadoći - istaknuo je, a odgovorio je i kada se prema njegovu mišljenju prevara oprašta: "Kada ti nije stalo. Mislim da je lakše oprostiti kada ti nije stalo, kad si s nekim u odnosu, ali nije zapravo to to."

Gostujući kod Tatjane Jurić otkrio je da su mu trebale i dvije, tri godine da prebrodi propalu ljubav. - Ma to je, mislim, uvijek aktualno.

Pjesma, scena, gradovi, mjesta, slike, boje, okusi, mirisi, jela, sve te može zaflešati. Ne tako da ne znam gdje sam ili da mi nešto nije jasno, ali podsjetnik je uvijek tu na ono što si prošao - rekao je.''U kojim trenucima života nisi bio gospodin? Ono kad danas razmišljaš o nekoj svojoj intimnoj, ljubavnoj situaciji i kažeš: 'Baš sam bio kreten', upitala ga je Tatjana, a Vukušić je iskreno priznao: ''U jako puno njih, u grozno puno njih. Debil si, ego ti je poremetio sve. Nije čak ni ego, ima tu genetike, temperamenta, odakle dolaziš, ima svega.

Dok ne skužiš da je zapravo poanta da sam sa sobom to središ. Znaš da si solo kriv, ali ono što verbaliziraš je glupo, ružno, tražiš krivca u nekome, a zapravo sam sa sobom trebaš malo meditirati, povući se u osamu i doći sebi.''

