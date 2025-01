Stanković objavio temu nove emisije i izazvao veliku raspravu: 'Poluobrazovani i sebični ljudi to ne mogu shvatiti'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2" na Facebooku je objavio kako je iduća tema eutanazija. Objava je odmah dobila brojne komentare gledatelja, koji su se složili da je to važna tema.

"Referendum o ovome ili neki zakon koji bi je odobrio, potrebna je", poručila je gledateljica. Druga se nije složila s njom: "Ubojstvo. Super tema, nadam se da neće emisija biti u tonu humaniziranja ubojstva. Ubojstvo je ubojstvo. Abortus je ubojstvo. Eutanazija je ubojstvo. Nikada i ni pod kojim okolnostima!", poručila je. "Hrvatsko je društvo puno tabua...tema razgovora već uzburkava duhove..to je tema ljudi..neće nitko stradati od razgovora..", još je jedan od komentara. "Neupućeni, poluobrazovani, sebični ljudi pojam "eutanazija" ne mogu shvatiti", bio je još jedan od komentara. "Eutanazija pruža mogućnost dostojanstvenog odlaska, bez nepotrebnih patnji. Podržavam i pratim", smatra gledateljica.

U novoj sezoni popularnog talk-showa "Nedjeljom u 2", dugogodišnji urednik i voditelj Aleksandar Stanković odlučio je napraviti značajan zaokret u konceptu emisije. Nakon impresivnih 25 godina emitiranja, Stanković je odlučio okrenuti novu stranicu u povijesti ove kultne emisije. "Nakon gotovo četvrt stoljeća, smatram da je došlo vrijeme za promjenu karaktera naše emisije," izjavio je Stanković. "Nedjeljom u 2 više neće biti klasični politički talk-show kakav je bio dosad. Nastavit ćemo razgovarati o relevantnim društvenim temama i fenomenima, ali bez fokusa na premijere, predsjednike i saborske zastupnike kao glavne aktere."

Stanković je naglasio da je odmak od politike njegova osobna odluka, potaknut željom da u drugoj fazi svoje karijere pruži nešto više hrvatskoj javnosti. "Nitko me nije prisilio na ovu promjenu. Jednostavno sam odlučio da želim dati veći doprinos našoj zajednici, umjesto da se i dalje bavim pukim istjerivanjem istine s političarima", objasnio je Stanković u prvoj emisiji nove sezone, čija je tema bila "Ljudi koji su ni iz čega stvorili nešto".

Međutim, ova promjena smjera nije prošla bez kontroverzija. Na društvenim mrežama pojavile su se spekulacije o razlozima iza ove odluke. Stanković je na te glasine odgovorio na svom Facebook profilu: "Neki tvrde da se ne borim jer sam se umorio, da sam depresivan i da me kupio Plenković. Sve je to netočno, posebno dio o depresiji. Otkud sad to? Nisam ni najmanje depresivan.

Naprotiv, uzbuđen sam jer vidim koliko su ljudi angažirani oko tema koje smo obradili u samo dvije emisije – od valjanosti našeg srednjoškolskog sustava do pitanja LGBTQ+ prava i borbe protiv mržnje. Istina, neke teme mogu djelovati trivijalno, ali kao što se vidi iz ovog posta, bavljenje naizgled banalnim temama nije mi strano."

Stanković je najavio promjene u emisiji uoči početka nove sezone, ali je istodobno naglasio što će ostati isto. "U novoj sezoni zadržavamo termin, voditelja i studio, ali sve ostalo će biti drugačije. Nakon 25 godina, okrećemo novi list – ili, kako bi mlađe generacije rekle, klikćemo na novi link. Kamo će nas to odvesti, teško je predvidjeti, ali se veselim tom putovanju i pozivam sve gledatelje da nam se pridruže. Moj cilj je stvoriti emisiju nakon koje će se gledatelji osjećati dobro i inspirativno", zaključio je Stanković, najavivši uzbudljivu novu eru za "Nedjeljom u 2".

