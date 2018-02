Špiček: 'Dragi Bogek želi da ja smršavim ove sezone!'

Nova grupa natjecatelja brzo je shvatila da će odnos s žirijem showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' biti bolji ako već u startu govore – istinu. Kušajući jelo konkurencije na istu temu, kandidat Vjekoslav iskreno je odgovorio žiriju kako mu Jakobove kapice i domaći pljukanci „i nisu nešto“.

„Kakvo je jelo? Isto kao i moje... Nikakvo! Možda to tako mora biti, ali meni se to ne sviđa. Za moj ukus – to ne valja! Ne znam kakav je u originalu, ali čisto sumnjam da je dobar. Barem meni... Taj recept jednostavno za mene ne valja i ne bih ga nikada nikome spremio.“, rekao je Vjekoslav oštro i time možda, rekli bi neki, povrijedio ukus najvećeg zagovornika mediteranske kuhinje u žiriju, chefa Ivana Pažanina. No, Ivanu je drago što kandidati nemaju dlake na jeziku.

„To je super kad vam se kandidati izraze bez zadrške. Što meni vrijedi ako ćeš se ti meni smješkati u lice, a kad okrenem leđa, onda ćeš pričati loše o meni.“, kazao je Pažanin. Njegovim se stavom poveo i kolega Tomislav Špiček, koji je iskreno, a opet u svom zabavnom stilu, opisao natjecateljima kakvu su to „gozbu“ priredili.

„Teleći mozak je začinjen, ali nepravilno napravljen. Baš kao i tijesto od krumpira. Nisam zadovoljan… Očito dragi Bogek želi da ja smršavim ove sezone, da ne dobijem još na kilaži. Tak' da fala ti Bože dragi na tome…“, šalio se Tomislav Špiček, govoreći Kristini i Danijeli da nije zadovoljan njihovim jastučićima od telećeg mozga i pačjim prsima s karameliziranim kruškama. Međutim, sestre Tolić ipak su napravile bolje jelo od konkurentskog para i zaslužile vodeće mjesto na tablici ukupnih bodova.

Hoće li istina, i samo istina, vladati 321-trgom i u novoj epizodi showa „Tri, dva,jedan – kuhaj!“? Doznat ćemo sutra, u utorak, 20. veljače u 20 sati na RTL-u!