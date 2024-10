Škender otvorio dušu: 'Izgubio sam sve što mi je najdraže. Opstao sam zahvaljujući vjeri, glazbi i mojoj Ani'

– Osjećao sam se poput mog sugrađanina Miše Kovača. Doslovno je bilo da sam dignuo ruke, a publika je pjevala moje hitove poput "Zlatno sunce Dalmacije", "Ne mogu da te zaboravim", "Ako nas život rastavi", "Suze ljubavi" i druge, kazao nam je šibenski glazbenik Zdravko Škender, koji je ovog ljeta predstavio novu pjesmu "Bit će pisme".

– Napisana je još prije 15 godina za Mišu Kovača, no znamo da on više ne snima, pa je došla meni. Zaista podsjeća na njegove, ali i moje hitove. Uostalom, mi smo stilski slični. Drago mi je da je došla do publike, već je pjevaju na koncertima. Za vrijeme korone snimio sam sedam pjesama, album će još pričekati – ističe Škender.

Nakon godina pauze ovog ljeta imao je puno nastupa, a sve se nastavilo i ove jeseni. Zovu ga na fešte, koncerte u dvoranama i na otvorenom, a kako veli, posebno mu je drago kako među publikom ima i puno mladih, koji se nisu ni rodili kada je on prije 40 godina pobjeđivao na Splitskom festivalu i prodavao na tisuće ploča.

– Mislim da se to prenosi s koljena na koljeno, njihovi roditelji su slušali moje pjesme i "zarazili ih" njima. Jedino što možda mladi ne znaju kako izgledam jer me baš nema u medijima. Ja sam očiti primjer da se zabavna glazba još sluša, jer na mojim koncertima je uvijek fenomenalna atmosfera. Ovog ljeta sam radio turneje na moru, oborio sam i neke rekorde posjećenosti na feštama. Moj koncert treba doživjeti. Kada sam u 80-ima nastupao, Neda Ukraden rekla je da jedino sa mnom ne bi nastupala, jer je atmosfera na mom nastupu bolja nego na njenom – kaže nam Zdravko. Iza njega je težak životni period. Prije četiri godine preminuo mu je sin Tomislav, a prije toga se razveo od bivše supruge Anđelke, s kojom je bio u braku od 1977. godine.

– Izgubio sam sve što mi je najdraže. Opstao sam samo zahvaljujući vjeri i glazbi. Glazba je moj život, to je moj lijek. Ostali su bolni tragovi, to je najveći gubitak koji čovjek može doživjeti. To ne bih nikom poželio – kaže nam Škender koji već godinama ne razgovara ni s kćeri Kristinom.

– Nažalost, kako se moj brak raspao, raspali su se i odnosi s mojom čitavom obitelji. Ostao sam sam s glazbom. Ponekad se sam sebi divim i pitam se odakle mi ta energija i volja da ne posustanem. Glazba mi daje volju za život. Kad s pozornice vidim publiku kako pjeva moje pjesme, to mi je cijeli svijet koji mi je ostao, emotivan je glazbenik koji ponovno ljubi. Njegova nova partnerica zove se Ana i od njega je mlađa 16 godina.

– Mi Šibenčani imamo stroge kriterije, ali kad biramo onda biramo najbolje. Punih 13 godina živio sam sam, a to je za osobu s ovakvim invaliditetom jako teško. Onda sam naišao na osobu s istim pogledima na svijet. Ona me razumije, podržava i daje mi vjetar u leđa. Više se od mene raduje mojim uspjesima nego ja sam. Ne da mi da posustanem. Zajedničkim snagama idemo dalje i možda sam i zbog nje naumio vratiti se na vrh hrvatske estrade. Možda je to iluzija, ali dovoljno vam je vidjeti ovacije na mom koncertu, kada me publika vraća po nekoliko puta na bis – kaže Škender. Sa svojom Anom još uvijek ne živi zajedno, no razmišljaju o zajedničkom životu, pa i o braku.

– Poznato vam je da mi je bivša supruga bila časna sestra koja me njegovala kada sam ležao u bolnici nakon prometne nesreće. Nisam mogao vjerovati da će se to dogoditi, ali zaljubio sam se u nju zbog njezine brige i ljubavi. Nakon raspada mog braka bilo mi je teško ponovno vjerovati nekom, ali u osobu koja je sada sa mnom zaista vjerujem i mislim da ćemo i realizirati naš odnos – otkrio nam je Zdravko. Iza njega su i financijski problemi. Nakon rastave, priča nam, ostali su brojni dugovi.

– Ne mogu reći da sam se kao neke moje kolege obogatio od pjevanja. Više sam to radio iz ljubavi. S obzirom na moju situaciju, imam velike izdatke, veće nego netko tko je potpuno zdrav. No, idemo dalje, ljudi su me ponovno prihvatili, traže me po nastupima, tako da vjerujem da će sada biti puno bolje – kaže Zdravko koji se do nesreće bavio i sportom. Bio je perspektivni nogometaš Šibenika, a nesreća je zapečatila njegovu sportsku karijeru. No, nastavio je vježbati i godinama je bio u odličnoj formi.

– Sad sam se malo zapustio, dobio sam 3-4 kilograma. Moja draga jako dobro kuha, stvarno pazi na mene. Ali, ponovno ću se vratiti u formu, u to ne sumnjam – sa smiješkom će Zdravko, kojeg smo za kraj pitali što misli o današnjoj glazbenoj sceni i Splitskom festivalu, čiji je višestruki pobjednik.

– Nema to više smisla. Baš sam razmišljao o tome hoću li opet ići na festivale, ali mislim da bi to bila devalvacija onog što sam napravio. Kada sam ja pobjeđivao na Splitskom festivalu, on je imao značaj poput Sanrema. Proglašavali su me za pjevača godine u bivšoj Jugoslaviji, nastupao sam na svim festivalima, pa i na izboru za Pjesmu Eurovizije. One godine kada je Riva pobijedila, ja sam bio treći. Dotaknuo sam plafon, a ovo danas nema kriterija koji su nekad bili. Da pitam bilo koga tko je pobijedio na Splitskom festivalu, ne bi nitko znao odgovor. Više nema hitova kao što su nekad bili – zaključio je Škender.

