Sjećate se Emme iz 'Prijatelja'? Glumile su je blizanke koje ovako izgledaju sada

U hit seriji "Prijatelji" kći Rachel i Rossa glumile su blizanke Noelle i Cali Sheldon. Svoje prve televizijske korake sestre blizanke su

napravile već kao bebe u spomenutoj seriji i nakon toga pojavile su se u nekoliko serija i filmova ali nisu ostvarile značajnije uloge. Ali zato su kao male i to sa samo 19 mjeseci snimile nekoliko reklama, a njihova Emma zahvaljujući kojoj su i dobile ostale poslovne ponude 4. travnja proslavila je 18 rođendan.

According to the internet, today – April 4th 2020 – is Emma Geller-Green's 18th birthday. So I guess she'll finally get Monica and Chandler's message... pic.twitter.com/GZGaMTU6Fa