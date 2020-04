Njihove bračne bajke pretvorile su se u pakao, borbu za imovinu i javno iznošenje bračnih tajni

U danima sreće gledali smo ih kako zagrljeni i nasmijani šetaju špicom, a o svojoj ljubavi i bračnoj sreći rado su pričali u javnosti i slike naših poznatih parova često su krasile naslovnice domaćih časopisa. Nažalost, ljubavne bajke parova iz naše priče nisu imale sretan kraj i završile su s teškim riječima, izbacivanjima iz stanova te dugim sudskim procesima. Uz zalazak sunca na plaži na Karibima u siječnju 2006. godine svoju četverogodišnju vezu brakom su okrunili Vlatka Pokos i Josip Radeljak Dikan. Brak pjevačice i 27 godina starijeg poduzetnika trajao je manje od dvije godine, a završio je s puno ružnih riječi i Vlatkinom prijavom supruga za obiteljsko nasilje. Radeljak je pred tv kamerama u „Otvorenom“ bacio na pod vjenčani prsten i rekao da je slobodan, a Vlatka je u svojim javnim nastupila tvrdila kako joj bivši nije vratio sve njezine stvari, a nakon što su se prepirali po medijima cijela priča je završila na sudu, a Vlatka je kasnije napisala i knjigu u kojoj je pisala o braku s Radeljakom.

Sličan kraj dogodio se i u braku Mije Begović i sada pokojnog Željka Žnidarića. Papire za razvod predali su 2010. godine i nakon toga Mija je ostala živjeti u stanu u Masarykovoj ulici u kojoj je sa Željkom živjela tijekom braka. Kada se 2012. vratila sa snimanja showa „Survivor“ nije mogla ući u stan jer je brava bila promjena, a glumica je odlučila kampirati pred stanom sve dok joj bivši ne dopusti da uđe. Dok je glumica sjedila ispred vrata stana Žnidarić je medijima prosijedio popis Mijinih stvari koje se nalaze u stanu među kojima je bilo osam bundi, 112 haljina i brojne seksualne igračke. Mija je na to odgovorila kako iznošenje ovakvog popisa govori više o njezinom bivšem suprugu nego o njoj. Nakon 15 godina braka Iva Radić i Boško Balaban otišli su svatko svojim putem, a o trzavicama u njihovom braku šuškalo se još od 2013. godine, da bi prije tri godine par objavio da se razvode. Brakorazvodni proces pokušali su držati dalje od javnosti kako bi svoje troje djece poštedjeli dodatnog stresa, ali neki sukobi su tijekom parnice isplivali i do javnosti.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL 27.02.2012., Zagreb - Mia Begovic pred zakljucanim vratima stana koji pripada bivsem suprugu. Photo: Zarko Basic/PIXSELL

Naime, Iva je od Boška zatražila da plati 6432,96 kuna pričuve za stan na Remetskom kamenjaku u Zagrebu, gdje je Iva suvlasnik zgrade, a na istoj adresi Boško je prijavljen. Pričuvu u iznosu od 201 kunu Balaban, navodno, nije platio tri godine, ali novac je manji problem u ovoj priči jer Iva je nedavno u intervju za RTL Exkluziv rekla kako je ona trenutno jedini roditelj svojoj djeci. Monika Kravić i Mario Mamić u tajnosti su se vjenčali u lipnju 2008. godine u crkvi Duha Svetoga na zagrebačkom Jarunu, a vjenčanje su par dana poslije proslavili s 350 uzvanika u Westinu. Monika je blistala u Valentinovoj vjenčanici, a goste su zabavljali Maja Šuput, Thompson i glazbena legenda Mate Mišo Kovač. Svadbeno slavlje je navodno koštalo milijun kuna. U braku su dobili dva sina, a krajem studenog prošle godine objavljeno je kako Monika s bivšim suprugom vodi dva spora oko djece na Općinskom građanskom sudu, a objavljeno je i kako prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Sesvetama Monika mora Marijevom stricu Zoranu vratiti 200 tisuća eura s pripadajućim kamatama koje teku od prosinca 2016. godine. Zoran Mamić je rekao kako je taj novac posudio Moniki dok je bila u braku s njegovim nećakom jer su planirali kupiti kuću. Novac mu je trebala vratiti u roku dvije do tri godine, a kada su se rastali Mario je stricu rekao da taj novac potražuje od Monike. Ona je sada u sretnoj vezi s odvjetnikom Franom Olujićem, dok je Mario u braku s Tijom Jurčić.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Bitku za imovinu nakon razvoda vodili su i Marija i Igor Cvitanović. Na sudu su se sporili oko ugovora teškog gotovo četvrt milijuna kuna. To je bila svota koju je Cvitanović trebao isplatiti bivšoj i to na osnovu ugovora iz 2014. godine. Ono što je uslijedilo prije službene objave o razvodu nogometaša i dizajnerice bila je objava fotografija u jednom našem časopisu na kojima je Cvitanović snimljen u društvu jedne mlade dame. Mučan i težak je bio i razvod Anđe Marić i Primoža Dolničara koji su brakorazvodnu parnicu pokrenuli 2009. godine, a razlog je bila Primoževa nevjera. Vodili su dugu borbu za skrbništvo nad sinom, a Anđa je u jednom televizijskom intervju otkrila i kako joj je bivši suprug pustio snimku seksa s njezinom prijateljicom. Tijekom borbe za skrbništvo Anđi je ozbiljno narušeno i zdravlje, ali nakon godina borbe i svađi s Primožem je uspjela uspostaviti normalan odnos i zajedno skrbe o sinu. To pak nije slučaj kod Severine i njezinog bivšeg partnera.

Foto: Robert Anic/Vecernji list 19.11.2008 Zagreb - Sve su glasnije price o razvodu Igora i Marije Cvitanovic nakon 10 godina braka. 11.07.1998 Svadba Igor I Marije Cvitanovic Photo Robert Anic/Vecernji list

Naime, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je presudu prema kojoj će njihov sedmogodišnji sin živi s ocem, a majku viđa u terminima koje je odredio sud. Njihova ljubav rodila se 2010. godine, a dvije godine kasnije rodio im se sin i ubrzo nakon njegovog rođenja Severina i Milan sve teže su funkcionirali kao par. Milan se tako nije pojavio na krštenju svog sina u Rijeci, a pjevačica je ubrzo priznala kako više nisu zajedno. Severina je sada u braku s Igorom Kojićem, a Milan je s novom partnericom dobio dvoje djece, a njihova borba oko skrbništva nad sinom je i dalje aktualna. Severina je tako nedavno došla u Beograd kako bi vidjela sina u terminu koji joj je odredio sud, ali Popović joj nije omogućio susret jer je sebe i sina stavio u samoizolaciju zato što je početkom ožujka bio u Austriji.