Shrvani glazbenik oglasio se prvi put nakon obiteljske tragedije: 'Gubitak prevelik i pretežak'

Omiljeni crnogorski glazbenik Sergej Ćetković prije nešto više od mjesec dana suočio se s velikim gubitkom. U samo tjedan dana ostao je bez majke i oca.

Sergejeva majka Dragica (68) preminula je od posljedica zaraze koronavirusom, a zaražen mu je bio i otac Slobodan koji je posljednje dane proveo u bolnici. Da nevolja bude još veća zaražena je bila i njegova supruga Kristina koja zbog zaraze nije mogla biti na pogrebu svekrve.

Tužnu vijest Sergej je obožavateljima otkrio putem Facebooka, a sada se oglasio prvi put nakon tragedije koja ga je zadesila i otkrio kako se trenutno osjeća.

- Dragi moji, prošlo je 40 dana od iznenadnog odlaska mojih roditelja. Praznina je velika, bol i gubitak prevelik i pretežak, ali život mora teći dalje. Hvala svima na riječima utjehe, suosjećanju i molitvama kojima ste bili uz nas. Beskrajno zahvalan. Vaš Sergej napisao je pjevač u objavi ispod koje mu je podršku pružio i Tony Cetinski uz emotikon srca i sklopljenih ruku.

Inače, Sergejeva majka Dragica je po zanimanju bila farmaceut, a otac Slobodan je bio poznat kao uspješan vozač relija koji je bio prvak bivše Jugoslavije te osvajač Kupa Jadrana. Od svojih se roditelja oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Onog trenutka kada se rastaneš sa svojim roditeljima, shvatiš tu bolnu, hladnu istinu. Da više nisi dijete. Nema više one roditeljske brige, strepnje, radovanja, nesebične ljubavi... Nema više one koja me donijela na ovaj svijet i onog ko me volio, branio i učio životu", napisao je tada između ostalog Sergej.

