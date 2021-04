Oni su rekorderi po broju propalih brakova, na tronu glumica s čak devet razvoda!

Potraga za srodnom dušom često nije jednostavna i laka. Potvrđuju to i brojne domaće, ali i velike svjetske zvijezde iza kojih je nekoliko bračnih brodoloma, a oni, unatoč tome, nisu izgubili vjeru u ljubav, ali ni u instituciju braka. Za “onim pravim” dugo je tragala i Jelena Veljača, koja iza sebe ima dva propala braka.

Spisateljica, producentica i aktivistica uskoro bi ponovno trebala odjenuti vjenčanicu. Nedavno je u javnost procurila vijest da se zaručila za Vitu Turšića, bivšeg savjetnika Kolinde Grabar-Kitarović. Za njihovu se vezu saznalo u rujnu prošle godine, a nakon toga Jelena je često na društvenim mrežama dijelila zajedničke trenutke s devet godina starijim dečkom.

Jeleni bi ovo trebao biti treći brak, dok će njezinu odabraniku biti drugi. Prije Turšića Veljača se na ljubav u dobru i u zlu obvezala glumcu Janku Popoviću Volariću, s kojim je bila u braku od 2009. do 2012. godine. Vjenčanje je održano u jednom poznatom zagrebačkom restoranu, a među 60-ak uzvanika bili su Joško Lokas, Nataša Janjić, Iva Visković i Filip Križan te Tonči Huljić. Fotografije s vjenčanja osvanule su tada u jednom tjedniku, koji je za priču o vjenčanju Veljači platio 100.000 kn. Nakon što je brak s Popovićem propao, Jelena je neko vrijeme navodno bila i u vezi s kolegom Filipom Juričićem, iako tu vezu nijedno od njih dvoje nikada nije javno potvrdilo. Uslijedila je i veza s produkt dizajnerom Samirom Šećerkadićem, s kojim je provela godinu dana, a nakon prekida uplovila je još jednom u bračnu luku, i to s kolegom Draženom Čučekom, s kojim je bila u braku od 2015. do 2018. godine. Nakon razvoda s Čučekom je ostala u dobrim odnosima, a zajedno odgajaju i petogodišnju kćerkicu Lenu.

Foto: Instagram

Hoće li Jeleni ovo biti “treća sreća”, tek ćemo vidjeti, no ova izreka pokazala se točnom u slučaju Željka Bebeka. Bivši pjevač Bijelog dugmeta iza sebe ima također dva propala braka, a treću je sreću pronašao uz 34 godine mlađu suprugu Ružicu, s kojom je već više od 20 godina. Tajnu sretnog braka Bebek je svojedobno otkrio u jednom od intervjua. – S vremenom sam shvatio da je puno brakova koje sam vidio neki kompromis, ali sretniji sam ako se brak može ostvariti kao uspjeh. Svemirski gledano, kad sam sreo Ružicu, to sam i prepoznao, a i ona je, mislim da slobodno mogu u njezino ime reći, prepoznala da je ljubav i brak ostvariv kao savršenstvo – kazao je Bebek, koji s Ružicom ima sina Zvonimira i kćer Katarinu, dok iz prva dva braka ima kćeri Silviju i Biancu.

Foto: Instagram

Tri je puta u bračnu luku uplovio i pjevač Tony Cetinski. Prvi put sudbonosno “da” izgovorio je Antoneli Butigan, s kojom je dobio sina Christiana. Pjevač se nedavno pohvalio i da Christianu stiže prinova, a nije krio ni koliko je uzbuđen zbog toga što će postati djed. – Ovo je nešto najljepše što mi se dogodilo u ovo ludo vrijeme. Christian će biti divan otac, jednako kao i njegova odabranica majka – kazao nam je krajem veljače ushićeni Tony. Drugi brak bio mu je s Ivanom Nobilo, s kojom ima kćer Piju, a od siječnja 2014. godine u braku je s Vinkovčankom Dubravkom Dujak. Magistrica ekonomije i istarski glazbenik vjenčali su se nakon osam mjeseci veze, a Tonyjevoj prosidbi Dubravke svjedočila je cijela Hrvatska. Naime, Cetinski je Dubravku zaprosio na originalan način – naslovnicom magazina Story, na kojoj je pisalo: “Dubravka, udaj se za mene!” Svoj su brak Tony i Dubravka proslavili čak tri puta. Prvi put vjenčali su se u kapelici u Las Vegasu, a kumovi su im bili dvojnici Marilyn Monroe i Elvisa Presleya. Slijedilo je slavlje u Dubravkinim rodnim Vinkovcima te na kraju i u jednom zagrebačkom restoranu. Tamo je Tonyju kuma bila kolegica Severina, koja je paru otpjevala svoje hitove “Virujen u te” i “Prijateljice”. Tony je više puta u intervjuima govorio koliko je vezan za Dubravku, koja ga je, rekao je, vratila u život. – U zadnji trenutak onaj je gore rekao: “Evo ti sad ono što si želio, evo ti prilika da napokon budeš ono što jesi, a ne ono u što si se pretvorio u jednom trenutku!” Vratila me na taj kolosijek iako je mlađa 15 godina od mene! Vratila me tamo gdje sam bio, u moje pravo ja. Tu sam se popeti uzdigao i sad smo tu gdje jesmo – izjavio je svojedobno Cetinski.

Foto: Duško Marušić/PIXSELL

Poduzetnik Josip Dikan Radeljak i u 78. godini često izaziva pozornost svojim ljubavnim životom. Često ga se veže uz znatno mlađe partnerice, no od razvoda od Vlatke Pokos, od kojeg je prošlo 14 godina, nijednu nije odveo pred oltar. Nekadašnja TV voditeljica bila mu je treća supruga, a njihov je brak potrajao tek nešto više od godinu dana. Nakon burne svađe Dikan je Vlatku izbacio iz stana nakon čega je uslijedio mučan razvod i sudski procesi od kojih su neki još i danas aktivni. Zbog medijskog pritiska Vlatka se prije nekoliko godina odselila u Kanadu kako bi pronašla svoj mir i novi život započela daleko od skandala u koje je bila upletena zbog ljubavnog života. Prva Dikanova supruga bila je Desanka Beba Lončar, jedna od najpopularnijih glumica bivše Jugoslavije. Već kao 16-godišnjakinja proglašena je seks-simbolom, a u Dikana se zaljubila dok je bio član splitskog glazbenog sastava Batali. Dobili su sina Lea koji je nakon duge borbe za skrbništvo nastavio živjeti s ocem. Nakon Bebe Dikan je “pao” na još jednu glumicu. Glavu je izgubio za najvećom glumačkom divom, Enom Begović. Svoj su odnos u početku nastojali sakriti od javnosti, no to im nije pošlo za rukom. Bračne zavjete izmijenili su 2000. godine, iste godine kada je na svijet stigla i njihova kći Lana. U stravičnoj prometnoj nesreći na Braču Dikan je ostao bez voljene Ene, koja je izgubila život pod terencem kojim je upravljao njezin posinak Leo Vrdoljak. Da ga nije zadesila takva sudbina, njegov bi život danas zasigurno izgledao drukčije.

Foto: YouTube screenshot, Pixsell

I dok Dikanu ni treća nije bila sreća, ima i onih koji su unatoč neuspjehu bračnu sreću odlučili potražiti i četvrti put. Najveći šarmer glumačke scene Frano Lasić ženio se čak četiri puta. Posljednji je put to učinio u svibnju 2015. godine s 30 godina mlađom Beograđankom Milenom Matić, koja je krajem prošle godine rodila sina. Frano i mlađahna Milena upoznali su se u Beogradu gdje je dubrovački glumac svojedobno imao noćni klub. Lasić je prvi put pred oltar stao s Majom Mikšić, drugi put skrasio se s Ljiljanom iz Beograda, a treći put u bračnu luku uplovio je sa slovenskom manekenkom Živom Stupnik. Iz prvog braka ima sina Janka, dok iz braka sa Živom Stupnik ima kćer Linu i sina Luku. Osim što je jedan od rekordera po broju sklopljenih brakova kada su u pitanju domaće zvijezde, nenadmašiv je i kada je u pitanju najkraći brak. Za drugu suprugu Ljiljanu bio je oženjen samo 21 dan.

Foto: reuters Sreće u ljubavi nije imao ni Danijel Popović, koji je bračne zavjete također izmijenio četiri puta. Prva supruga bila mu je bivša makedonska manekenka Maja, s kojom ima kćer Anamariju. Nakon nje na vječnu ljubav obvezao se Sanji Bjedov Popović, s kojom ima sina Sebastiana i kćer Isabellu Kim, no ni ta ljubav nije potrajala. Treći se put oženio Sandrom Greško, s kojom je dobio sina Dominika, a danas navodno živi u Ljubljani s četvrtom suprugom Aleksandrom.

Foto: Davor Višnjić/PIXSELL

Turbulentan ljubavni život nije zaobišao ni pjevača Borisa Novkovića. Trenutačno je u braku s manekenkom Iris Volf, koja im je nedavno rodila drugo dijete, a dok je Iris ovo prvi brak, Borisu je četvrti. Prvo je pet godina bio s glumicom Bojanom Gregorić Vejzović, drugi put zakleo se na vječnu ljubav novinarki Luciji Matić, s kojom ima dvojicu sinova. Nakon osam zajedničkih godina i ta je ljubav propala. Treći je put sudbonosno da izgovorio Ines Katić u ljeto 2016. u Novalji. Razveli su se nakon osam mjeseci braka. S Iris je u braku dvije godine, a i taj je odnos bio na klimavim nogama prije rođenja drugog djeteta.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Na listi neslavnih rekordera kada su u pitanju razvodi našao se i legendarni glazbenik Miro Ungar. Njegova prva velika ljubav bila je Tereza Kesovija, kojom se oženio davne 1962. godine. Zajedno su bili 11 godina, a Miro se nakon razvoda oženio još tri puta. Sreću je konačno pronašao uz četvrtu suprugu Saru, koja je od njega mlađa čak 42 godine. Vjenčali su se kad je njemu bila 71, a njoj tek 29 godina, no razlika u godinama, pokazalo se, njima nije nikakva prepreka.

Foto: Privatni album/MailOnline

S druge strane naši rekorderi po razvodima neusporedivi su s hollywoodskim zvijezdama. Američka glumica Zsa Zsa Gabor udavala se čak devet puta, a u stopu je prati Elizabeth Taylor, koja je sudbonosno “da” izrekla osam puta. Sedam puta različitim ženama na ljubav se obvezao i kralj talk showa Larry King, dok je legendarni redatelj Martin Scorsese u bračnu luku uplovio pet puta. Jedina koja se može mjeriti s nekim našim zvijezdama je glumica i pjevačica Liza Minelli, koja se udala i rastala četiri puta. Nakon četvrtog brodoloma odlučila je da više neće ulaziti u brak jer za njega, kako smatra, nije stvorena.

Foto: DPA/PIXSELL

