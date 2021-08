Sejo Sexon: 'Da sam malo ružniji bavio bih se politikom'

Grupa Zabranjeno pušenje ovog je vikenda nastupila na Gradini u Solinu, a njihov frontmen Sejo Sexon najavio je nastup u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Prisjetio se njihovih pjesama, ali i otkrio u čemu je tajna uspjeha grupe koja postoji od 1984. godine, a za koju je napisao sve njihove najveće hitove.

- Najvažnije vam je da je pjevač lijep. Ja se zato kvarcam, radim malo s botoksom, moram biti i lijepo obučen. Isto kad biramo nove članove benda napravimo audiciju i pazimo da su to slatki mladići. Treba udovoljavati publici, pogotovo ženskoj. Showbizz je kompetitivan, pa vidite kako recimo Zdravko Čolić i drugi rade na sebi - rekao je Sejo i dodao kako su pjesme nebitne.

- Obavezno morate slušati top liste i onda ukradete najpoznatiji hit. Srećom, publika je sad neobrazovana pa ne bi primijetila ni da plagirate 'Yesterday'. Možete uvijek dati sto maraka nekom pijanom pjesniku pa on napiše tekst i to je to. Nikako ne smijete stvarati nešto drugačije jer onda nepotrebno riskirate i iritirate ljude odstupanjem od svoga stila - rekao je Sejo i dodao kako je formula uspjeha ista onoj kao i u politici, koja je uz glazbu najpoželjnije zanimanje na Balkanu.

- To je zapravo ista služba. Da sam malo ružniji bavio bih se politikom, sve je to u pet deka. Možda u to krenem kad ostarim, jedino mi fali zatvorska karijera, to je jako dobra referenca za posao. Malo se nakradete, pa onda pravac politika da to zaštitite. Nikad nije kasno, samo da Bog da da prođe ova 'baja' i sve je moguće. Ovaj virus je test inteligencije, lijepo je pokazao kakvo je stvarno stanje stvari - rekao je Sexon.

