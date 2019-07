Sarah Jessica Parker otvoreno o zlostavljanju: 'Nikad se nisam osjećala dovoljno moćno'

Sarah Jessica Parker jedna je od brojnih glumica koje su imale neugodno iskustvo na setu zahvaljujući kolegi s kojim je glumila.

54-godišnjakinja je ispričala da je glumačkog kolegu prijavila svome agentu zbog ponašanja koje nije bilo primjereno. Priznala je da ga je prijavila jer joj je to izazivalo nelagodu, ali njegov identitet i detalje o projektima na kojima je tada radila nije htjela otkriti. Jedino što je rekla u intervjuu za National Public Radio je da se radilo o jednom odraslom muškarcu, formiranoj osobi i velikoj glumačkoj zvijezdi.

Glumica je objasnila da je njezin agent odmah poduzeo i određene korake kako bi spriječio to. Zaprijetio je da će Parker napustiti projekt istog trena ako se takvo ponašanje nastavi, a uznemirenoj glumici je poslao jednosmjernu kartu za odlazak iz grada. Ono što se dogodilo dalje, iznenadilo je sve.

Foto: PA/Pixsell

Bilo je fascinantno. Unutar nekoliko sati sve se promijenilo – rekla je Parker. Više nije morala slušati šale na njezin račun i ostale neugodne komentare. Sve je odjednom prestalo. Osjećala se, kaže, bolje i sigurnije nakon toga.

To nije bio jedini slučaj u njezinoj karijeri da je Parker bila na meti muškaraca. Pokret #MeToo koji je pokrenuo slučaj seksualnih uznemiravanja Harveya Weinsteina potaknuo ju je da progovori o neugodnim iskustvima iz svoje prošlosti.

Ono što je tek kasnije shvatila je da se nikad nije osjećala dovoljno moćno da prozove svoje kolege, pa čak niti kad je bila veća zvijezda na filmu od njih, prenosi Yahoo.

"Nikad se nisam osjećala dovoljno moćno kao muškarac koji se ponašao neprimjereno. Iznenađuje me kada to kažem na glas jer se to događalo više puta, a ja sam bila u drukčijoj poziciji i jednako moćna", zaključuje. Nadodala je i da se ne sjeća da je jasno rekla 'ne' na sva navedena maltretiranja, te da je vjerojatno razlog tomu bio strah za karijeru.

Da bi preživjela sve neugodnosti, Parker se koristila različitim trikovima i metodama – od zbijanja šala sve do zvanja prijatelja koji bi se noću javljali na njezin telefon. Danas glumica otvoreno progovara o tome kao upozorenje ostalim ženama koje proživljavaju istu situaciju.

Foto: PA/Pixsell

Harvey Weinstein je predmet optužbi brojnih žena, uglavnom mladih glumica i drugih žena zaposlenih u filmskom biznisu, koje tvrde da ih je spolno iskorištavao ili silovao prije više desetljeća.

Slučaj je pokrenuo pokret #MeToo u kojem stotine žena javno optužuju moćne muškarce iz poslovnih krugova, politike i svijeta zabave da su ih spolno zlostavljali i uznemiravali. Weinstein je zbog skandala dobio otkaz u svojoj tvrtki Weinstein Co i izbačen je iz Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti.