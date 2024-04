Klara Mučibabić, poznatija pod umjetničkim imenom Klara Mucci, splitska je pjevačica, model i glumica koja, uz pojavljivanje u nekim domaćim projektima, karijeru gradi i u inozemstvu. Publika je odnedavno može gledati u novoj Netflixovom projektu 'Crooks'.

Riječ je o njemačkoj seriji koja je na ovu streaming platformu stigla prije nešto više od tjedan dana i odmah izazvala pozornost gledatelja. Naime, seriju je u kratkom periodu pogledalo više od 3 milijuna korisnika, što ju je vinulo na visoko drugo mjesto najgledanijih Netflixovih naslova.

GALERIJA: Atraktivna Splićanka glumi u novom Netflixovom hitu, a publika ju je upoznala u jednoj našoj seriji

Radnja prati rat među bandama kriminalaca diljem Europe, a Klara igra lik Aline Ionescu, djevojke iz kriminalnog miljea koja je privukla simpatije jednog od glavnih protagonista priče. Zanosna plavuša za domaće medije je ispričala nešto više o novoj ulozi: - Alina je pomalo ekscentrična djevojka u koju je zaljubljen jedan od glavnih likova i koja spletom nesretnih okolnosti biva upletena u kriminal oko kojeg se vrti radnja serije. Ona se sa svim svojim vrlinama i manama snalazi hodajući po rubu zakona i u konačnici ostavlja dojam pozitivnog lika - objasnila je za Gloriu.

Mucci otkriva da su najveći dojam tijekom snimanja na nju ostavile romantične mediteranske lokacije na kojima se odvija radnja: - Bilo je intenzivno, pogotovo za produkciju, jer je to bio veliki set a snimali smo u četiri države - Njemačkoj, Austriji, Francuskoj i Italiji - pa je sve trebalo i dobro organizirati. Ali tu je i čar putovanja s dragim kolegama, snimanja na zanimljivim lokacijama - od klubova i ulica u samom centru Beča i Berlina pa sve do romantičnih gradova kao što je Sestri Levante u Italiji gdje smo bili smješteni u dvorcu okruženom morem - kazala je Splićanka, koja je prošle godine u intervjuu Večernjem listu ispričala o svojem proboju na inozemnoj sceni te usporedila hrvatsko i strano tržište.

Foto: Klara Mucci/Instagram

- U Hrvatskoj je filmsko tržište manje, pa je samim time manje filmova i potencijalnih uloga i kastinga. Vani je prilično komplicirano i teško doći do uloga. Suradnja s agencijom nije nužno garancija da ćete dobiti ulogu. Do uloge treba proći više selekcijskih krugova jer je obično riječ o velikim projektima.

Mnogo je faktora o kojima ovisi realizacija samog projekta, pa samim time i kastinga. Uvjeti se mijenjaju, nekada i do samog snimanja. Postoji puno detalja koji mogu presuditi, od naglaska, preko fizičkih obilježja do nacionalnosti. Dosad sam najviše filmskih uloga imala u trilerima i dramama, a u seriji dominiraju humoristični projekti. Držim da se dobro snalazim i u jednom i u drugom - rekla je naša glumica, koju je publika upoznala kroz RTL-ovu seriju 'Blago nama'.

VEZANI ČLANCI:

'Pokvarenjaci' nisu njezin jedini angažman na popularnoj streaming platformi. Ranije se pojavljivala u manjim ulogama u Sviličićevu filmu 'Glas', 'Murini', 'Do kraja smrti', a pohvaliti se može i radom na serijama strane produkcije poput ''Moordvrouw' ili 'The Ibiza Affair', te dugometražnom filmu 'An Impossibly Small Object' u kojem prvi put glumi, ali i potpisuje scenografiju i kostime.

Inače, Mučibabić je nakon završene Prve jezične gimnazije u Splitu upisala Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu, gdje je završila prvostupnički studij modnog dizajna i magistrirala na teoriji i kulturi mode. Usporedno je studirala i glumu na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. U karijeri bi željela glumiti u nekoj komediji ili mjuziklu.

VIDEO: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku