Glumica ima kvocijent inteligencije od 140 i članstvo u Mensi, ali i četiri propala braka

Filmski svijet s nestrpljenjem očekuje ljetnu premijeru trilera "Blink Twice", redateljskog prvijenca glumice Zoë Kravitz, kćeri poznatog glazbenika Lennyja Kravitza. Fanovi diljem svijeta ovih dana na društvenim mrežama prate svaku objavu ponekog kadra s filmskog seta na kojem se mlada redateljica zaljubila u ljepotana Channinga Tatuma, kojem je dodijelila i glavnu ulogu u svom debitantskom filmu. Članovi glumačke ekipe ovog su filma brojne glumačke zvijezde, poput Christiana Slatera, Kylea MacLachlana i Levona Hawkea, sina Ume Thurman i Ethana Hawkea, a među njima je i jedna glumačka veteranka, 68-godišnja Geena Davis. Zvijezda kultnog filma "Thelma i Louise" tako je, nakon duljeg izbivanja s filmskog platna, ponovno u žiži interesa javnosti kada je riječ o njezinoj impresivnoj karijeri, ali i brojnim drugim biografskim epizodama jedne od uglednih američkih glumica koja nije uspješna samo na velikom platnu. Ona je bivši model, filmska producentica i glasna aktivistica za prava žena koja se može pohvaliti i kvocijentom inteligencije od 140 i članstvom u Mensi, ali i zažaliti zbog četiri propala braka.

Virginia Elizabeth Davis rođena je u Warehamu u Massachusettsu u siječnju 1956. kao dijete inženjera Williama i pomoćne profesorice Lucille Davis. U djetinjstvu je bila fascinirana glazbom: svirala je na glasoviru, flauti i bubnjevima te čak i na orguljama u lokalnoj crkvi u Warehamu. No, sanjala je o glumi, no ne tako običnu djevojčicu koja zna šivati i, što sama ističe, može micati svakim uhom, posebno je mučila netipična ženska visina od 1.83 centimetra zbog koje je uvijek odskakala u gomili.

"Dečki me nisu htjeli ni pogledati. Na prvi spoj izišla sam tek u trećem razredu srednje i onda sam pomislila kako je to – to, sad ću početi izlaziti. Ali više me nitko nije pozvao na spoj, ni taj dečko ni bilo tko drugi", prisjetila se Geena, koja je zato posljednju godinu srednje škole provela u Švedskoj, u nadi da joj ondje visina neće biti prepreka.

"I upalilo je, izlazila sam s dečkima", rekla je glumica, koja je u to vrijeme dobro naučila švedski jezik. Na povratku u SAD visina se pokazala kao prednost kad se nakon završena studija glume u Bostonu preselila u New York te, čekajući glumačke ponude, radila kao konobarica, prodavačica, ali i manekenka, među ostalim i za katalog donjeg rublja Victoria's Secret.

Upravo u tom katalogu primijetio ju je redatelj Sydney Pollack, uvijek u potrazi za novim, svježim licima, te je 1982. pozvao na audiciju za urnebesnu komediju "Tootsie" s Dustinom Hoffmanom u naslovnoj ulozi; film je postao hit, a Geena, koja pred kamerom uglavnom šeta u minijaturnom donjem rublju, dobila je sjajne kritike i vjetar u leđa. Ohrabrena uspjehom, mlada se glumica preselila u Los Angeles da bi bila bliže izvoru uloga, a zbog toga se i rastala od prvog muža, s kojim je u braku bila jedva godinu dana. Richard Emmolo nije želio ostaviti ugostiteljski biznis na Manhattanu, gdje i danas vodi restoran Marcony, dok je Geena budućnost vidjela u Hollywoodu.

I bila je u pravu. Uslijedio je cijeli niz uspješnih filmova, među kojima su i "Bubimir", kultni "Thelma i Louise" (za koji je nominirana za Oscara), "Slučajni turist" Laurencea Kasdana (za koji je dobila Oscara) te "A League of Their Own" (za koji je dobila nagradu Zlatni globus). Uloge su se nizale i u TV serijama kao što je "Buffalo Bill", komedijama poput "Fletcha" u kojoj joj je partner bio Chevy Chase ili u znanstvenofantastičnoj drami "Muha" Davida Cronenberga, u kojoj joj je partner bio Jeff Goldblum, s kojim je dugo skrivala vezu, a napokon su se vjenčali 1987. u Las Vegasu.

U početku je brak bio idiličan: zajednički dom ispunili su neobičnim detaljima kao što je tri i pol metra visoka plastična kokoš u dnevnoj sobi i stolić za telefon u obliku čaše za martini i redovito priređivali intimne večere za bliske prijatelje s kojima su igrali pantomime. No idila nije potrajala, par se 1990. rastao, a potom se odigrala filmska zamjena partnera: Goldblum se na snimanju "Jurskog parka" spetljao s glumicom Laurom Dern, koja se ubrzo uselila u njegovu vilu na Hollywood Hillsu, dok se Geena 1993. udala za redatelja Rennyja Harlina, Finca koji je do tada bio dečko Laure Dern.

Harlin, specijalist za akcijske filmove, odveo je Geenu u novom glumačkom smjeru, ali rezultati su bili katastrofalni. Njihov zajednički projekt, "Otok boje krvi" iz 1995., pustolovni gusarski film od kojeg se mnogo očekivalo, povučen je iz kinodvorana nakon samo dva tjedna prikazivanja i s izgubljenih sto milijuna dolara smatra se jednim od najvećih podbačaja u povijesti Hollywooda. Nešto bolje prošao je njihov sljedeći zajednički uradak, "Dugi oproštaj", barem kod kritike, ali na blagajnama je također razočarao.

"Ako nam film ne uspije, to opet nije razlog za razvod", u šali je tada izjavila Geena, ali ubrzo joj više nije bilo do šale. Par se rastao, a Geenina je karijera praktički završila. "Odjednom, kad sam navršila 40 godina, imala sam osjećaj da za Hollywood više ne postojim. Do tih godina snimala sam otprilike film godišnje. A u četrdesetima sam snimila samo jedan, 'Veliku pustolovinu Stuarta Malog'", izjavila je Geena.

Međutim, dok joj je karijera posustajala, našla je sreću u privatnom životu. Neurokirurg Reza Jarrahy bio je mlađi od nje točno 15 godina kad su se upoznali, njoj je bilo 42, njemu 27, i iako joj se to isprva činilo kao nepremostiva razlika, ubrzo su počeli provoditi sve više vremena zajedno. Par se vjenčao 2001. u diskretnom obredu na Long Islandu, a ubrzo je došlo i prvo dijete. Iako trudnoća u tim godinama zna biti teška, glumica tijekom svih devet mjeseci nije imala nikakvih problema, čak ni jutarnje mučnine, a rodila je također lako pa se možda i zato hrabro odlučila na još djece.

"Majčinstvo u zreloj dobi nije me uplašilo, znala sam da sam postala majka u pravo vrijeme s pravom osobom i to mi je dalo snage", rekla je Geena, no ispostavit će se da to ipak nije bila "prava osoba". Nakon 17 godina braka Reza i Geena su se rastali, na nimalo lijep način. Reza je zatražio od Geene ne samo razvod, navodeći "nepomirljive razlike" kao razlog, nego i gotovo milijun dolara za troškove odvjetnika i alimentaciju, dok je ona izjavila da mu ništa ne duguje jer ionako nisu službeno vjenčani. Obred na Long Islandu bio je, tvrdi Geena, samo ceremonija bez pravne težine, što su oboje znali i cijelo vrijeme porez prijavljivali kao samci, a ne kao bračni par. Po tome se činilo da se glumica ne misli rastati ni od jednog centa od 30 milijuna dolara, koliko se procjenjuje da je dotad zaradila tijekom karijere, možda i zato što je bila svjesna da će prilika za zaradu biti sve manje.

Nakon što je serija "Vrhovna zapovjednica", koja je trebala biti njezin veliki povratak, otkazana nakon prve sezone, što je Geenu duboko pogodilo, glumica se pojavila u seriji "Egzorcist", nastavku horor klasika iz 1973., kao i u 14. sezoni "Uvoda u anatomiju", u kojem igra dr. Nicole Herman, a najavljuje se i da će sudjelovati u Netflixovoj seriji "Glow". Ali filmskih uloga kao da je sve manje i njezina velika želja da glumi Eleanor Roosevelt, suprugu legendarnog američkog predsjednika, ostala je neispunjena.

Veliku satisfakciju doživjela je 2019. kada je primila i počasnu nagradu Oscar koju joj je dodijelila Američka filmska akademija, no ne za njezina glumačka ostvarenja, nego za srčanu borbu za pravednu zastupljenost žena na velikom ekranu i iza scene, koju ova glumica vodi praktički od početka karijere, ali osobito posljednjih petnaestak godina otkako je osnovala Institut za rodnu ravnopravnost u medijima i pokrenula ženski filmski festival u Bentonvilleu.

Da žene nisu dovoljno prisutne na filmu, barem ne kao istinske junakinje, Geena je prvi put shvatila nakon što je 1991. snimila "Thelmu & Louise" u režiji Ridleyja Scotta, svojevrsnu feminističku sagu o bijegu i potrazi za sobom u kojoj dvije žene, Geena i Susan Sarandon, prvi put u životu otkrivaju istinsku slobodu pa zato radije biraju smrt nego predaju vlastima.

Film je to koji je imao šest nominacija za Oscara, zaradio je tada impresivnih 45,4 milijuna dolara na blagajnama diljem svijeta, a stajao je skromnih 16,5 milijuna dolara. Poznat je i po tome što je tada mladi glumac Brad Pitt dobio prvu veliku filmsku ulogu, a film bi uskoro trebao dobiti svoju verziju mjuzikla na legendarnom Broadwayu, što su pozdravile i Susan i Geena.

"Nakon što se film počeo prikazivati, žene su mi prilazile i hvatale me za revere da mi ispričaju svoju priču. Tek sam tada shvatila kako malo prilika dajemo ženama da tako nešto dožive u nekom filmu, da se mogu tako strastveno poistovjetiti s likovima i osjećati da upravljaju vlastitom sudbinom", ispričala je Davis. No ozbiljno se tom problemu posvetila kasnije, kad je 2002. u dobi od 46 godina postala majka djevojčice Alizeh Keshvar, a dvije godine poslije i dvojice sinova blizanaca, Kiana Williama i Kaiisa Stevena. Jednom, dok je s kćeri gledala crtiće, zamijetila je kako u njima ima malo ženskih likova i to ju je navelo na razmišljanje, ali i na akciju. Vlastitim sredstvima pokrenula je veliko istraživanje o zastupljenosti žena na filmu koje je pokazalo da ih ima zabrinjavajuće malo, od glavnih uloga do skupnih prizora. Istraživanje je otkrilo kako na svaka tri muška lika dolazi tek jedan ženski, što ojačava negativne stereotipe od malih nogu. A kad god je na ekranu velika skupina ljudi, u njoj je samo 17 posto žena i taj se postotak ne mijenja od 1946. godine.

"Je li zato u vojsci, u politici, u pravu i u Kongresu samo 17 posto žena? Zato što smo ih naučili da je to normalno brojčano stanje", zapitala se Geena i poduzela korake kako bi se to promijenilo. Osnovala je svoj institut i objavila neku vrstu manifesta koji bi trebao smanjiti seksizam u Hollywoodu, pozivajući scenariste da jednostavno neke likove promijene iz muških u ženske. Tako je i idućih godina birala uloge vodeći računa o ženama koje će je gledati.

Da joj je takav stav donio velik uspjeh, pokazuje i činjenica da je za svoju ulogu prve predsjednice Sjedinjenih Američkih Država u seriji "Commander in Chief" dobila Zlatni globus i skrenula pozornost na činjenicu da žene rijetko tumače snažne uloge u televizijskim serijama i na filmu.

Potaknuta tim podacima, Geena Davis pokrenula je cijeli niz projekta, među njima i "See Jane" pod geslom "Ako ona to vidi, ona to može i postići". Glavni je cilj projekta potaknuti, educirati i utjecati na potrebu da se dramatično poboljša ravnoteža spolova, smanje stereotipi i stvore različiti ženski likovi u zabavnim emisijama namijenjenima djeci mlađoj od 11 godina. Kao majka troje djece, često ističe da bi djecu trebalo učiti da se djevojčice i dječaci zajedno mogu igrati u pješčaniku.

Koliko je njezin rad na osvještavanju potrebe za promicanjem ženskih likova u dječjim emisijama važan i prepoznat u svijetu, pokazuje i činjenica da je imenovana za posebnu izaslanicu za žene i djevojke u ICT-ju pri UN-ovu ITU (International Telecommunication Union). Također, djeluje kao službeni partner UN-ove agencije za žene, promovirajući ravnopravnost spolova i jačanje ženske uloge u društvu diljem svijeta. I sve to tijekom više od četiri desetljeća uspješne karijere, no i dalje ne kani stati.

Medijima je još uvijek zanimljiva. Prošlog ljeta pisalo se kako je hollywoodski ljepotan Brad Pitt navodno imao i tajnu vezu s kolegicom Geenom Davis nakon što su zajedno snimali kultni film "Thelma & Louise", u kojem je glumila glavnu ulogu Thelme Dickinson, dok je Brad glumio lutalicu J. D.-ja. Iako je bilo šuškanja o njihovoj romansi nakon zajedničkog pojavljivanja na filmu, ni jedno od glumaca to nije potvrdilo. Sve donedavno kada je glumac Jason Priestley (53) u svojim memoarima napisao je da je bio Bradov cimer i prijatelj te da je svjedočio kako se Brad šuljao u posjet svojoj tajnoj djevojci Geeni, kako prenosi Hollywood Reporter. Glumac je prije tog otkrića, početkom prošle godine dao izjavu za časopis W o intimnoj sceni s Geenom iz spomenutog filma. "Geena je bila tako draga, ljubazna i nježna. Ta ljubavna scena, mislim da se snimala dva dana. Ona se brinula o meni", rekao je Brad Pitt u izjavi koju Geena nije komentirala.

Posljednje dvije godine radila je na dokumentarcu naziva "Ovo mijenja sve" koji se bavi problematikom podcjenjivanja žena u filmskoj industriji. Osim dokumentarca, Geena je odigrala glavnu ulogu u Netflixovu serijalu "Glow" koji je nakon tri sezone sjajno ocijenjen od gledatelja. A premijera trilera "Blink Twice" tek je očekuje, možda i pokoja nagrada za njezin predani, uporni rad u sedmom desetljeću života.