Glumica šokirala izjavom: Jednostavno ne volim spojeve, štoviše smatram ih užasnim!

Iz filmske radionice Ishane Shyamalan, kćeri popularnog redatelja horora M. Nighta Shyamalana, stiže horor "The Watchers" koji se temelji na istoimenom gotičkom romanu pisca A. M. Shinea iz 2021. godine. Prema službenom opisu, radnja filma prati 28-godišnju umjetnicu Minu koja se pronađe u prostranoj šumi u zapadnoj Irskoj. Kada Mina pronađe sklonište, nesvjesno ostaje zarobljena s troje stranaca koje svake noći promatraju i uhode tajanstvena stvorenja.

U objavljenom, jezivom, traileru Mina gleda u zid koji je u potpunosti napravljen od stakla. Stranci s kojima se nalazi u prostoriji rekli su joj da je zid zapravo prozor, ali oni ne mogu vidjeti van. Svake večeri ovu skupinu ljudi dolazi gledati zlokobna publika, a Mina je upravo postala njihov najnoviji dodatak. Glavna uloga u filmu, čija je premijera u svjetskim kinima zakazana 5. lipnja 2024., povjerena je Dakoti Fanning, ne bez razloga.

Premda je prošli mjesec proslavila 30. rođendan, iza nje je već nevjerojatnih 25 godina karijere i više od sedamdeset uloga. Njezin talent i izvanredna izvedba u filmu privukli su pažnju kritičara i publike diljem svijeta, a sposobnost prenošenja širokog raspona emocija na ekranu i zrelost kao glumice izvan svoje dobi omogućili su joj da se natječe s etabliranim glumačkim veterankama. Tko je ova mlada filmska zvijezda koju zbog talenta počesto uspoređuju i s holivudskom legendom Bette Davis?

Kći profesionalne tenisačice Heather Joy i bejzbol igrača niže lige Stephena Fanninga, rođena je u Conyersu u Georgiji 23. veljače 1994. godine. Rođena je kao Hannah Dakota Fanning, jer joj je majka htjela dati ime Hannah, a otac Dakota, no svi je obično zovu samo Dakota. Njezina mlađa sestra Elle Fanning također je poznata glumica, a ova obitelj njemačko-irskih korijena, koja pripada kršćanskoj zajednici baptista, živi u Los Angelesu.

Dakota je naučila čitati sa samo dvije godine, a glumačku karijeru započela je u vrlo mladoj dobi, nakon što se sa samo pet godina s legendarnim glazbenikom Rayem Charlesom pojavljivala u televizijskoj reklami za državnu lutriju, a na jednoj audiciji bila je izabrana i za reklamu za deterdžent Tide. Njezina biografija je vrlo impresivna jer je prvi put, kao šestogodišnja djevojčica, nastupila u jednoj epizodi popularne serije "Hitna služba", za koju kaže da joj je jedna od dražih uloga: "Glumila sam žrtvu u prometnoj nesreći koja ima leukemiju. Morala sam nositi ovratnik i cijev za disanje dva dana snimanja".

Ova uloga ju je dovela do gostovanja u glasovitim serijama poput "The Practice", "Malcolm u sredini", "Spin City", "Ellen" i "Ally McBeal" gdje je glumila mladu Ally, kao i do posebne gostujuće uloge u završnoj sezoni "Prijatelja".

Svoj prvi značajan nastup ostvarila je sa samo sedam godina u filmu "Zovem se Sam" gdje je igrala ulogu kćeri čovjeka s mentalnim poteškoćama (glumi ga Sean Penn) koji se bori za skrb nad njom. Kako bi se rasplakala za poznatu scenu u tom filmu, zamislila je da je njezina zlatna ribica Flounder uginula. Ulogom Lucy postala je najmlađa glumica (2002. je imala osam godina) koja je ikada bila nominirana za Screen Actors Guild nagradu. Dobila je nagradu udruge filmskih kritičara, ali je bila premala da dosegne mikrofon pa ju je, tijekom govora zahvale, držao Orlando Bloom.

Nakon tog uspjeha, djevojčica koju je Hollywood Reporter ocijenio "anđelom s inteligencijom" tek je dobivala nove velike uloge, rame uz rame s najvećim glumačkim imenima današnjice. Iste, 2002. godine, redatelj Steven Spielberg angažirao je Dakotu za glavnu ulogu Allison "Allie" Clarke/Keys u znanstveno-fantastičnoj mini-seriji "Oteti". Idućih godinu dana pojavila se u tri filma: kao oteta žrtva u filmu "Trapped", kao mlada verzija Reese Witherspoon u filmu "Sweet Home Alabama" i kao Katie u filmu "Hansel and Gretel". Dogodine, 2003. zaigrala je u filmovima "Djevojke iz visokog društva", i kao Sally u filmu "Mačak u šeširu". Isto tako, posudila je glas nekim animiranim likovima.

Sa samo deset godina Dakota je dobila ulogu u filmu "Tjelesna straža", a partner joj je bio Denzel Washington. Godine 2005. glumila je zajedno s Robertom De Nirom u filmu "Igra skrivača", a iste godine je posudila glas Lilo u animiranom filmu "Lilo & Stitch 2: Stitch s greškom". Nakon toga dobila je jednu od svojih najvažnijih uloga u filmu "Rat svjetova" u kojem glavnu ulogu ima Tom Cruise, pod redateljskom palicom Stevena Spielberga, sada već njezina dobra znanca.

Po završetku snimanja "Rata svjetova" bez ikakve stanke prebacila se na snimanje filma "Charlotteina mreža", čije snimanje je završeno u svibnju 2005. godine u Australiji. Riječ je o adaptaciji istoimenog romana E. B. Whitea, a Dakota je u igranoj ulozi glumila uz Juliju Roberts, Oprah Winfrey i Roberta Redforda, koji su davali glasove animiranim likovima u tom filmu. Za svoj rad nagrađena je nominacijom za nagradu Critics Choice i osvojila je nagradu za najbolju sporednu glumicu 2006. na ShoWestu.

Sljedeći veliki projekt 11-godišnje Dakote Fanning bio je film "Sanjarka: Nadahnuto istinitom pričom", u kojem glumi s Kurtom Russelom koji je rekao da je Dakota najbolja glumica s kojom je ikada radio u cijeloj svojoj karijeri. U istom filmu glumi i Kris Kristofferson koji je rekao da je ona kao reinkarnirana Bette Davis. Tijekom ljeta 2006. godine, Dakota je počela raditi na svom najkontroverznijem filmu "Hounddog". To je priča o Lewellen, koju je utjelovila Dakota Fanning, djevojčici koja postaje žrtva silovanja. Režiserka Deborah Kampmeier bila je pod stalnim napadima kritike zbog filma "Hounddog" koji je premijerno prikazan na festivalu Sundance. I prije prvog prikazivanja filma na spomenutom festivalu, američka udruga Kršćanska filmska kritika pozvala je na bojkot filma zbog nasilnih scena u kojima je glumila Dakota Fanning. Međutim, mlada glumica branila je svoju ulogu u ovom filmu.

Glumila je siromašnu djevojku s juga opsjednutu Elvisom Presleyjem koja trpi seksualni napad starijeg tinejdžera. Neki su bili šokirani scenom silovanja zbog Dakotine mladosti i smatrali su da je to moglo biti potencijalno štetno za 12-godišnju glumicu. Drugi su kritizirali njezine roditelje jer su joj dopustili da radi na projektu. Govoreći o kritikama, Dakota je rekla da su osobni napadi usmjereni na njezinu obitelj bili "krajnje nepotrebni i štetni", kako je izvijestio USA Today.

Sljedeće godine, Dakota je glumila u još jednoj južnjačkoj drami, "Tajnom životu pčela". Odigrala je mladu djevojku koja bježi od kuće sa svojom njegovateljicom (Jennifer Hudson) i pronalazi utočište kod tri sestre. Okušavajući se u akcijskom filmu, Fanning se pojavila u filmu "Push" kao djevojka s paranormalnim moćima, no film se pokazao kao komercijalni neuspjeh, a kritike su ga sasjekle. Imala je više sreće s glasovnim ulogama te godine, dajući svoj glas naslovnom liku u "Coraline", fantastičnoj priči Neila Gaimana o djevojci koja pronalazi naizgled bolju verziju svoje obitelji otvarajući joj vrata u alternativni svijet.

Važna godina u njezinoj profesionalnoj biografiji svakako je 2006. godina, kada je pozvana da se pridruži Akademiji filmskih umjetnosti i znanosti čime je, sa samo 12 godina, postala najmlađa članica u povijesti ove prestižne institucije. Iste godine časopis Forbes stavio ju je na četvrto mjesto ljestvice najplaćenijih slavnih osoba do 21 godine. Njezina je zarada te godine procijenjena na četiri milijuna dolara. Na listi istog časopisa nekoliko godine kasnije zauzela je treće mjesto najcjenjenijih mladih zvijezda sa zaradom od oko 14 milijuna dolara. I raste.

Zbog glumačkih obveza, školovala se uglavnom kod kuće ili na setu, a s vremenom je upisala studij na Sveučilištu New York. Danas kaže kako joj je odrastanje pod svjetlima reflektora ponekad padalo vrlo teško. "Ljudi bi mi kao maloj često govorili: 'Brineš li se zbog odrastanja? Hoćeš li i dalje moći glumiti?'. To bi me totalno izbacilo iz takta", izjavila je glumica prije nekoliko godina. No činjenica je da njezina karijera u odrasloj dobi nije išla tako lagano i zvjezdano kao kada je bila djevojčica, a za to je Dakota okrivila predrasude koje još nije do kraja razbila. "Definitivno nije lagan put kad počneš raditi kao mlad jer ljudi razviju mnogo raznih predodžbi o tome tko si, a da ne znaju istinu. I to je prilično frustrirajuće", istaknula je glumica.

Nadalje, 2009. godine, Fanning se pojavila u hit filmu "New Moon", drugom dijelu popularnih filmova o vampirima za tinejdžere koji se temelje na knjigama "Sumrak" Stephenie Meyer. Imala je sporednu ulogu u filmu, glumeći Jane, vampiricu koja može povrijediti ljude samo gledajući ih. Tijekom snimanja filma Fanning je postala dobra prijateljica s glumicom Kristen Stewart.

Njih su dvije dogodine zajedno zaigrale u filmu "The Runaways" gdje su se morala i poljubiti. "Poljubac je bio jako strastven, pokušale smo ga učiniti što realnijim. Prema Kristen osjećam izrazitu bliskost i lijepo mi je u njezinu društvu pa te scene nisu bile problem. A nije mi bilo neugodno ni film gledati s roditeljima jer, vidjevši ga, napokon su shvatili da postajem zrelija", rekla je Dakota koja u filmu glumi problematičnu rokericu Cherie Currie, a njezina dobra prijateljica Kristen Stewart igrala je rock ikonu Joan Jett.

Dakota je reprizirala ulogu Jane u "Sumrak sagi: Praskozorje", 2. dio iz 2012. godine. Osim preuzimanja više glumačkih projekata, također se nada da će dobiti priliku raditi iza kamere. "Voljela bih jednog dana režirati. Puno sam naučila gledajući redatelje s kojima sam radila, poput Stevena Spielberga i Garyja Winicka", rekla je za časopis Time.

Početkom 2018. vratila se na televiziju prvi put u više od desetljeća s glavnom ulogom u seriji "Alienist". Smještena u kasno 19. stoljeće na Manhattanu, serija prikazuje Dakotu Fanning kao ambicioznu policijsku tajnicu koja želi postati detektivka dok pomaže u istrazi serijskog ubojice.

Istodobno, privatni život nije joj ni upola toliko zanimljiv kao profesionalni, barem tako kaže. Poznato je da je kao tinejdžerica bila u vezi s kolegom Cameronom Brightom s kojim je glumila u filmskom serijalu "Sumrak Saga", zatim je bila s manekenom Jamiejem Strachanom, a od 2017. do 2020. bila je s javnosti nepoznatim Henryjem Fryeom.

Svojedobno je izjavila da joj je puno draže upoznati nekoga preko svojih prijatelja, nego nasumce naletjeti na nekog čudaka. "Jednostavno ne volim spojeve, štoviše smatram ih užasnim. Moram sjediti na nekoj večeri, postavljati pitanja i pretvarati se da mi je baš fino to što jedem, a jednostavno se osjećamo ukočeno. Grozno", kazala je 30-godišnja glumica.

Privatnost čuva kao zmije noge, nikada se nije izjašnjavala o ljubavnim vezama, više je kućni, knjiški tip, svira violinu i klavir, plesala je balet. Omiljeni hobi joj je pletenje, a njezine šalove nose Tom Cruise, Robert de Niro, Denzel Washington, Oprah Winfrey, Steven Spielberg i Tim Robbins.

Povremeno s fanovima podijeli kakav zanimljiv detalj iz života mimo crvenih tepiha pa se tako doznalo da su joj najdraži filmovi "Zameo ih vjetar", "Titanic" i "Čelične magnolije". Njezina kosa je kovrčava. Ima veliku kolekciju lutaka. Uzori su joj Meryl Streep i Hilary Swank. Dvije godine je nosila aparatić za zube. Visoka je 163 cm.

Dakota ne voli izlaske i drži se podalje od društvenih mreža poput Facebooka i Twittera jer, kako kaže, želi sačuvati svoju privatnost. "Stvarno ne razumijem potrebu da se nečija privatnost na taj način podijeli s cijelim svijetom. Ne želim se na taj način eksponirati ili samoreklamirati. Ne želim da itko zna što radim ili gdje se nalazim", kaže Dakota.

Iako svoje veze drži vrlo daleko od očiju javnosti, i nije poznato ima li trenutno koga, u razgovoru za australski Vogue otkrila je kako bi se voljela udati i imati djecu. "Osjećam se najsmirenije kada stalno radim. Želim više režirati, a privatno jedva čekam postati mama i da se udam. Nije, doduše, još vrijeme, ali taj segment života mi je jako važan i o njemu razmišljam", istaknula je glumica kojoj su uzor njezini roditelji koji su godinama u skladnom braku i, kako je rekla, dok ne osjeti taj osjećaj pripadnosti, nastavit će potragu za tom osobom.

Uskoro joj na Netflixu izlaze dvije mini serije, "Ripley" i "The Perfect Couple", te horor film "The Watchers" u kojem ima glavnu ulogu, koji se očekuje s nestrpljenjem. Dakota Fanning se ne zaustavlja, zašto i bi, kada pod svojim nogama ima cijeli svijet.