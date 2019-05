Najveći negativac pokreta #MeToo žrtvama će isplatiti ovu nevjerojatnu cifru

Osramoćeni filmski producent Harvey Weinstein i njegov studio postigli su načelnu nagodbu sa ženama koji ga optužuju za spolno napastovanje, objavili su u petak američki mediji.

Odvjetnici kažu da je nagodba kojom bi se riješile građanske tužbe i odštetni zahtjevi vrijedna oko 44 milijuna dolara. Weinstein uporno odbija optužbe da je spolno napastovao više od 75 žena i tvrdi da su sve pristale na spolni odnos.

On će ipak u lipnju morati pred sud u New Yorku zbog kaznenih prijava dviju žena za silovanje. Odvjetnik studija Adam Harris rekao je sucu da su "u načelu postignute novčane nagodbe", prenijela je agencija Associated Press.

Weinsteinovi branitelji kasnije su Wall Street Journalu izjavili da je vrijednost dogovora oko 44 milijuna dolara. Weinstein je predmet optužbi brojnih žena, uglavnom mladih glumica i drugih žena zaposlenih u filmskom biznisu, koje tvrde da ih je spolno iskorištavao ili silovao prije više desetljeća.

Slučaj je pokrenuo pokret #MeToo u kojem stotine žena javno optužuju moćne muškarce iz poslovnih krugova, politike i svijeta zabave da su ih spolno zlostavljali i uznemiravali. Weinstein je zbog skandala dobio otkaz u svojoj tvrtki Weinstein Co i izbačen je iz Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti.

