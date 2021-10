Sanja Doležal otkrila kako je došla u Nove Fosile: Dečki nisu odmah bili za to...

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (58) gošća je ovotjednog Večernjakova podcasta, u kojem je govorila o najzanimljivijim detaljima u svojoj karijeri. Podcast možete pogledati na Facebook stranici Večernjeg lista i na našem webu od 18 sati. Nedavno se nakon punih 18 mjeseci vratila na pozornicu te s Vladimirom Kočišem Zecom i Marinkom Colnagom zabavljala goste na otvaranju Weekend Media Festivala u sklopu programa Diskoteka by Styria.

– Jako smo se veselili i danima smo imali probe. Vjerujem da je i publika osjetila koliko smo sretni, uostalom rekli su nam da je to bio najbolji nastup ikad na WMF-u – rekla nam je Sanja kojoj je žao što i dalje ne mogu nastupati kao Novi fosili.

– Gospođa Dujmić ima pravo na to ime, a mi nastupamo kao Zec, Marinko i Sanja. Šteta je sve to što se nakon duge i plodne karijere događalo između Rajka i nas. Ali to je sad prošlost pa pustimo da tamo i ostane – dodala je Doležal. Odrasla je u glazbenoj obitelji, budući da joj je otac Mišo poznati tekstopisac, skladatelj i aranžer. Zbog toga je već u djetinjstvu upoznala Arsena Dedića, Jimmyja Stanića i druge poznate glazbenike. Karijeru je započela kao srednjoškolka u tinejdžerskom bendu Prva ljubav, a nakon odlaska Đurđice Barlović postala je pjevačica Novih fosila.

– U grupu me pozvao Slobodan Momčilović Moka, koji je bio vođa Fosila i producent. Smatrao je da ću biti idealna zamjena za Đurđicu, a dečki nisu odmah bili za to jer su mislili da sam premlada – rekla je Sanja kojoj tada nije bilo jednostavno odmah krenuti na turneju s dečkima, no ubrzo se snašla. U podcastu nam je govorila i o svojim vezama s Draženom Petrovićem, ali i Rajkom Dujmićem.

– Živjeli smo u Moše Pijade 49, a ne 35, kao što Rajko pjeva u pjesmi “Ako se rastanemo” – rekla je Sanja. Suprug Nenad Šarić u grupu je došao nakon Mokine smrti. Sanja i on prvo su bili prijatelji, a iz toga se izrodila ljubav.

– Nema ga devet godina i jako mi nedostaje i danas – rekla je Sanja, majka Luke i Lee. Ona je naslijedila glazbeni talent roditelja te trenutačno studira jazz-pjevanje u Londonu. Doležal je u podcastu govorila i o svojoj voditeljskoj karijeri. Gledali smo je u “Sedmoj noći”, a nakon toga i u talk showu “Sanja” na RTL-u. Bio je to prvi dnevni talk show u Hrvatskoj, a emitirano je 426 epizoda.

Prisjetila se i emisije s Dinom Jelusićem.

– Ma nije mi on tada gledao u grudi, nego u kartice s pitanjima, koje su mi bile na koljenima. On je bio divno dijete, a sada je izrastao u svjetski poznatog glazbenika, što mi je izuzetno drago – rekla je Sanja.

