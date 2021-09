Rudan u novom blogu: Organizirala sam svoj pogreb. Platila sam čovjeku da moju urnu odveze barkom na more

Svoj novi blog spisateljica Vedrana Rudan na svojoj stranici naslovila je Bezuvjetna ljubav i u tekstu piše o bezuvjetnoj ljubavi majke prema djeci te.

- Netko nam je rekao, postoji bezuvjetna ljubav, postoji vječna ljubav, postoji ljubav otporna na oluje, poplave, požare, potrese. Ljubav majke prema svojoj bebi. Bebine godine tu ne igraju nikakvu ulogu. Dok postojiš, ono što si rodila za tebe je beba. Bespomoćno stvorenje smije sve i sve mu je unaprijed oprošteno. - napisala je Rudan na svojoj stranici Rudan.info. U nastavku se pita mogu li djeca biti sretna dok su im roditelji živi ili beskrajno sretni postaju tek kad s ovog svijeta, kako piše Rudan, ode davež iz koga se više ništa ne može izvući osim neplaćenog računa za A1, struju, vodu, uplatnicu za najam podstanarskog stana, te u nastavku bloga napisala kako je sama organizirala svoj pogreb.

- Organizirala sam svoj pogreb. Platila sam čovjeku da moju urnu odveze barkom na otvoreno more i prah istrese u dubinu. Do smrti me žderalo dijete, nakon smrti će me gutati ribe. To će mi biti najbolja investicija u životu, oprostite, poslije života. Jebote! Moje dijete voli orade u pećnici koje nisu iz uzgoja. I nakon smrti ću biti jestiva? - napisala je u svom blogu.

VIDEO Severina postaje TV voditeljica: Radit će na novoj televiziji gdje i Ivana Paradžiković