Vjenčali su se Hana Huljić i Petar Grašo, a ulazak u brak proslavit će uz obitelj i prijatelje

Hana Huljić i Petar Grašo izrekli su svoje sudbonosno da u crkvi svetog Dominika u Splitu. Mladenka je blistala u elegantnoj i glamuroznoj haljini modnog brenda Arileo, a Petar je odabrao klasično odijelo s leptir mašnom, dok je Hanina kuma Domenika Žuvela imala plavu kreaciju također s potpisom modnog brenda Arileo. U trenutku kada su izrekli da crkvom se prolomio veliki pljesak. Petar je navodno imao dva kuma na vjenčanju prijatelje Dina Rađu i Tomaža Kavčiča.

Nasmijani i dobro raspoloženi mladenci nakon crkvenog obreda zajedno s uzvanicima su se zaputili prema restoranu Adriatic Grašo gdje će biti održano svadbene slavlje. Intimno i uz bliski krug prijatelja i obitelji će proslaviti svoj ulazak u brak, a uskoro im stiže i prinova. Hanina vjenčanica vintage dizajna s otvorenim ramenima bila je jednostavnog i elegantnog kroja te joj je savršeno pristajala. Kada su mladenci izašli iz crkve dočekali su ih i brojni Splićani kako bi im čestitali, a Petar je držeći Hanu za ruku svima rekao: Hvala, hvala vam svima.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 19.02.2022., Split - Vjencanje Hane Huljic i Petra Grase u crkvi sv Dominika. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Svoju ljubav su Hana i Petar u tajnosti držali do listopada prošle godine kada su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra. - Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti. - iskreno nam je nedavno rekao Petar Grašo. Vijest o dolasku prinove razveselila je baku i djeda Huljić i Tonči je rekao kako su stalno zazivali unuke i sad će im se želja ostvariti.