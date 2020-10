Rogoznica priznao: 'Doris meni uvijek kaže: Boris, ti si slobodan raditi što želiš'

Svanuo je posljednji dan u kojem naši natjecatelji mogu skupiti neki novac u „Superparu“ jer sutra slijedi finale! I dok su se stari stanari razbuđivali, novi stanari koje je doveo Željko Pervan - bili su prilično aktivni.

Antonu dan nije baš najbolje počeo jer je istegnuo tetivu. „Šumski je iščašio nogu, ali sad ćeš ga vidjeti kad izađe kao Indijanac s ratnim bojama! Kad počne kao Winnetou skakati“, nije mu baš vjerovao Balcano, a Anton je govorio Dolores kako se trebaju kladiti u malo novca. „I nikome ne trebaju pare! Lažu svi kao psi“, nastavili su Marijeta i Balcano.

Ratka i Gordon pričali su kako će, ako pobijede, dio novca odvojiti za putovanje u Istanbul - naravno, motorom. Nikolana i Marko također su razgovarali o pobjedi - ako oni ne budu najbolji, žele to Ratki i Gordonu. „Oni otpočetka kao da rade njima PR, kao da su im neki menadžeri i promotori, ne znam što je tim ljudima u glavi. Oni su se već pomirili da nisu pobjednici“, komentirali su Balcano i Marijeta i zafrkavali se kako bi Nikolana i Marko svoju nagradu, čak i da pobijede, dali Ratki i Gordonu.

Doris je pripremila radionicu za dame. „Pravimo masku svojih muškaraca kad su ljuti“, objasnila je voditeljica, a potom su komentirale kako se muškarci ne vole svađati. „Ništa me ne može razljutiti kao to ignoriranje“, rekla je Doris, a Dolores nastavila: „Jedan od načina na koji rješavam svađu su tehnike izbacivanja bijesa.“ Gordon, Marko i Anton pričali su kako im je tijekom svađe najbolje šutjeti i kimati glavom, a Boris i Balcano razgovarali su o glazbi. „Isplativije se baviti narodnom muzikom, to prolazi u klubovima, mladi vole taj stil i svi se nađu u tim tekstovima“, zaključio je Balcano.

Došao je Enis, prošli su stanje na tablici, a potom su parovi otišli još jednom kladiti. Enis je još malo ostao s poznatim parom kako bi im objasnio da nema više popuštanja u zadacima. „Jučer su bili malo popustljivi, ali danas smo ih pritegnuli. Ipak nam stiže predfinalna igra“, rekao je voditelj.

Parovi su otišli na klađenje za posljednju borbu prije finala, a Enis im je objasnio o čemu je riječ. Muškarac leži na krevetu u mračnoj sobi s povezom na očima, žena ga gleda putem videomonitora za bebe, a pomoću njezinih uputa - on se mora odjenuti, napraviti doručak, spremiti novčanik i ugasiti budilicu. Naravno, oko njega su kante, lego kockice, sve što ih može usporiti u obavljanju zadatka. Na kraju moraju pronaći ključ i izaći iz prostorije. Dolores i Anton uložili su 7000 kuna, Marijeta i Balcano odlučili su se za 4000 kuna, Nikolana i Marko 6006 kuna, a Ratka i Gordon 6005 kuna.

Sa zadatkom su počeli Doris i Boris, a Enis je primijetio kako voditeljica baš i nije sigurna što je lijeva, a što desna strana. „Pa ti veze nemaš“, kroz smijeh je komentirao. Boris je ugasio budilicu, uspješno pronašao odjeću, odjenuo košulju, hlače i čarape te stavio remen. „Gle, kako se u mraku brzo zakopčava, nije mi ovo drago“, šalila se Doris i kad je obuo cipele, objasnila mu je kako slijedi teži dio - doručak. „Vrlo slično funkcioniramo i u stvarnom životu“, komentirao je Boris dodajući kako dobije Dorisine zadatke u porukama koje tijekom dana rješava. Potom je ulio mlijeko u zdjelicu, dodao pahuljice, a za žlicu je morao čučnuti i naći je podu! Kad ju je našao, pojeo je pahuljice i sljedeće je pronašao novčanik te krenuo tražiti ključ kako bi izašao iz sobe i bio slobodan.

„Iako ti, otkad imaš mene, nikad nisi slobodan čovjek“, rekla je Doris, a Boris dodao: „Ona meni uvijek kaže: Boris, ti si slobodan raditi što želiš, ali sam znaš što je dobro, a što nije. Kad ti netko to da, onda to znaš cijeniti i uzvraćati jednakom mjerom.“

Boris je izvršio zadatak za osam minuta i 47 sekundi, no nije bio oduševljen tim vremenom jer je smatrao da je to brže odradio.

Sljedeći su bili Dolores i Anton, Nikolana i Marko. „Osjetilo dodira postane jako intenzivno“, govorio je Anton, a Nikolanu je u objašnjavanju zbunjivala lijeva i desna strana. „Jesu li mogli više dugmadi staviti?“ prigovarao je Marko dok je otkopčavao košulju. Kad su se obojica odjenuli, bacili su se na doručak - Marko je uspio uhvatiti zdjelicu, no Anton ju je razbio. „Drži ruke kao zombi i nisam skužila da bi mogao sve srušiti“, komentirala je Dolores. Uz sitne „nezgode“, Anton je izašao iz sobe za šest minuta i 20 sekundi, a Marko za šest minuta i 39 sekundi tako da su oba para ušla u finale!

Na red su došli Ratka i Gordon te Marijeta i Balcano. „Zadovoljstvo je gledati kako ništa ne vidi, sad je ovisan o mom glasu - što ja pričam on to radi“, komentirala je Ratka, a Enis ju je zafrkavao kako zvuči kao da radi u vojsci. Istodobno, Balcano se mučio s dugmadi. „Košulja mi je bila najveći problem“, rekao je, a Marijeta je prigovarala kako ju je oblačio tri minute! „Neke stvari bih bolje napravio da nisam imao nikoga“, ljutio se Balcano na Marijetine upute. Gordon je izašao za sedam minuta i 20 sekundi, a Balcano za devet minuta i šest sekundi i pali su zadatak.

Kad su se vratili u kuću, dečki su svoje dame trebali pretvoriti u superjunakinje! Dakle, morali su ih našminkati, odjenuti, napraviti frizuru, predstaviti drugima, opisati njihove posebne moći i zašto ih vole. Zadnji dio morao je biti povezan s njihovim karakterom, svime što su zajedno prošli u životu i kada je bila njihova junakinja, a muškarac koji to najbolje napravi, osvaja 2000 kuna. „Napokon mogu iskoristiti nešto od odjeće koju sam ponio za Dolores“, kroz smiješak je komentirao Anton.

Dečki su se bacili na posao, a njihove su se bolje polovice zapitale jesu li pogrešno shvatili zadatak. „Koja je moja moć?“ zanimalo je Dolores, a nakon što joj je Anton rekao da ima prekrasne grudi, rekla mu je : „Kakva sam ja to dosadna lijepa glupača?!“ Kad su ušle u dnevnu sobu, Gordon je komentirao: „Sve komad do komada i jedina životinja za njima ulazi“, aludirajući na svoju suprugu odjevenu u lavicu.

Balcano je predstavio svoju super junakinju - Seksoladu. „Izgledam kao cirkus“, komentirala je Marijeta, a pjevač je otkrio kako ga je zaledila na prvi pogled. Marko je za svoju superjunakinju Čeličnu lady rekao da mu znači sve i da je njegova kraljica. „Dijamantna žena ponovno jaše“, tako je Anton predstavio svoju superjunakinju. „On vidi snagu u mojim cicama i guzici i ljuta sam zbog toga“, rekla je Dolores. Gordon je svoju superjunakinju nazvao SuperRada - bajkerica lavljeg srca, koja se kad padne noć pretvara u Rambojku, borca za pravdu. Svima se svidjelo kako su to odradili Ratka i Gordon tako da pobjedu jednoglasno odnijela Rambojka!

Koji će par pokazati što je najveća odlika superpara i zasluženo uživati u svojoj pobjedi i nagradi - ne propustite pogledati u spektakularnom finalu najzabavnije emisije 'Superpar' - sutra, 16. listopada, u 21 sat u velikom finalu samo na RTL-u!