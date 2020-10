Tonči Huljić prepričao smiješnu anegdotu s Bonom Voxom: 'Samo se ispričavao'

Tonči Huljić bio je prvi gost Podcasta 808, kojeg radi priprema grupa mladih Splićana,a vodi Petar Stolnik. Ideja im je, kako su nam rekli, dovesti goste koji su utjecajni na glazbenoj, kulturnoj i sportskoj sceni te im postavljati pitanja za koja smatraju da mogu biti edukativna i utjecajna interesnoj, ali i široj publici.

- Kroz razgovor s njima bi se fokusirali na pitanja koja razotkrivaju njihov rad na do sada neistraženim razinama i pritom gledateljima približili njihova postignuća na dostupniji način.

Huljić je u prvoj epizodi govorio o svojoj karijeri, ali i prepričao nekoliko zanimljivh anegdota, poput one s Bonom Voxom, legendarnim frontmenom grupe U2.

- Kada smo producent Mel Bush i ja došli u London potpisati ugovor s Universalom, bio sam razočaran koliko je to mala zgrada s uskim stepeništem na kojem se ne možete niti zaobići. U jednom trenutku mimoišao sam se s Bonom Voxom, i doslovno smo se očešali jedan o drugog. Bila je to smiješna situacija, ispričavao mi se Bono, pričao je Huljić i dodao kako su ga tada u Universalu iznenadili i ponudili predugovor za glazbu za film "Aleksandar Veliki". kojeg je trebao režirati Martin Scorsese.

- Kazali su kako je redatelj osobno odobrio jer je to točno ono što mu treba i pitali su koliko mislim da to vrijedi. Ja sam samo pogledao Mela, a on je počeo govoriti kako već imam previše izvođača. Samo sam rekao da ćemo to raditi i rekao da imam pijanistu koji će to svirati. Naravno, bio je to Maksim Mrvica, no sve je propalo jer je Scorsese odustao od filma, ispričao je Huljić.