Renata Končić Minea potpuno iskreno: 'Moram priznati, plakala sam. To me uvijek dirne'

Na Novoj TV gledamo show "Tvoje lice zvuči poznato", a jedno od iznenađenja bilo je i da se u ulozi članice žirija našla pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea. Naime, Minea je sudjelovala u prvoj sezoni ovog showa i upravo joj je to bila odskočna daska za voditeljsku karijeru. Ova uspješna 46-godišnjakinja karijeru u showbusinessu započela je još kao tinejdžerica, a iako je mislila da će biti teta u vrtiću, danas je, između ostalog, i diplomirana menadžerica marketinga. S nama je podijelila neke svoje dojmove o showu, malo smo popričali i o izgledu i odijevanju, a otkrila nam i je li još uvijek zadovoljna svojim umjetničkim imenom, koje je sama izabrala kad je imala samo 16 godina.

Nakon 10 godina vratili ste se u "Tvoje lice zvuči poznato" i to ovog puta u ulozi člana žirija. Kakav je to osjećaj?

Prije svega moram reći da me jako veseli sudjelovanje u samome showu, ovoga puta kao članica žirija. Prekrasne uspomene vežu me uz prvu sezonu kada sam sudjelovala kao kandidatkinja. Bilo je to prekrasno iskustvo i lijepo sjećanje na prošlost tako da... samo me lijepe stvari vežu uz ovaj show. Jako sam sretna da danas mogu s moja tri mušketira biti upravo u ulozi članice žirija. Super je atmosfera, energije su nam se spojile. Moram priznati da mi je uz kandidate i cijelu ekipu vjerojatno najdraži dan u tjednu onaj kad dođem na snimanje. Možda mi je nešto mrvicu lakše sjediti u žiriju nego kad sam bila kandidat, ali svejedno je velika odgovornost, tim više što jako cijenim i znam koliko se svi kandidati trude. Najveći problem mi stvara ocjenjivanje kad morate dati nekome četiri, a nekome 12, a u startu znate da su svi oni dali sto posto od sebe i u principu je već velika stvar to što si odlučio upustiti se u nešto takvo i prihvatiti taj izazov. Sve u svemu, jako sam sretna i uživam u svakom trenutku.

Kakvi ste s negativnim kritikama? Je li vam teško nekome reći da nešto nije dobro napravio?

Iskreno, uopće ne volim stavljati negativnu konotaciju u cijelu ovu priču zato što je prava hrabrost čim se naši kandidati usuđuju ući u uloge koje su dio ovoga showa. Ja sam se u samom startu nekako sama sa sobom dogovorila da ću biti ono što jesam i u stvari imam priliku biti to što jesam. Sama po sebi sam pozitivka i meni su već svi oni apsolutni pobjednici samim time što su tu gdje jesu. Znam koliki trud stoji iza toga, to nije nimalo lako. A ono što ljudi vide kao finalni proizvod – iza toga stoji mnogo vremena i odricanja. Ne postoji ništa negativno i ne dijelim negativne kritike, ja bih svima najradije dala 12, uvijek izvlačim sve ono što je bilo najbolje u svakom nastupu i ono gdje je kandidat dao najbolje od sebe.

Što bi vas najviše zasmetalo da neki kandidat napravi?

Teško mi je odgovoriti na to pitanje jer znam da će svi kandidati, pogotovo u ovoj sezoni, dati sve od sebe i napraviti sve što se može, tu nema nikakvih propusta ni prepuštanja nekakvoj situaciji... Možda bi bila lošija strana kad se netko od njih ne bi pripremio i kad bi se to jako vidjelo, znači kad bi apsolutno zanemario kompletan nastup, ali to se do sada nikada nije dogodilo i vjerujem da i neće. Po tom pitanju mislim da nećemo imati problema, a nismo ih imali ni do sada.

Kakav vas nastup može oboriti s nogu? Jeste li već vidjeli takav u dosadašnjim emisijama?

Znate što, različite emocije dolaze u ovome showu... Moram priznati, plakala sam i od smijeha i od ovih drugih emocija, kad te nešto toliko dirne da pustiš suzu. Naravno da je bilo takvih momenata do sada i gledatelji koji prate ovaj show vjerojatno znaju na što mislim. Kada kandidat iznese na emotivan način svoj nastup, mene to uvijek dirne. Bilo je nastupa koji su me dirnuli, kod nekih sam reagirala emotivno, a kod nekih su se vidjele čak i suze. Ja jesam emotivka po prirodi, a pjesma je nešto što te najviše može dirnuti. Kad se spoje pjesma i izvedba kandidata, onda to može donijeti zaista mnogo po tom pitanju i imala sam te neke svoje emotivne trenutke. Pala je jedna suza, dvije, tri... (smijeh)

Uz "Tvoje lice zvuči poznato" još uvijek radite i u "IN Magazinu". Jeste li na početku karijere uopće zamišljali da ćete se, uz pjevanje, baviti i voditeljskim poslom?

Već sam mnogo puta rekla da se meni puno toga u životu zaista dogodilo slučajno, kako pjevanje tako i ovi voditeljski angažmani na televiziji. Nekako imam osjećaj da me netko gore pomilovao i dao mi, 'ajmo reći, lijep život jer sam ja stvarno jedna od sretnica koja može reći da radi ono što voli. Teško mi je to nazvati poslom, koliko god sam odgovorna u svemu što radim i zaista se trudim biti profesionalna u svakom segmentu. Međutim, evo, kad je ljubav u pitanju, onda je to najljepši mogući spoj koji se može dogoditi. Taj voditeljski dio mi je bio ponuđen nakon mog sudjelovanja u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Krenula sam s humanitarnom pričom, projektom koji se zvao "Radna akcija", kasnije je to bio "Dom iz snova" i to me uvelo u taj voditeljski svijet. Onda je došao "In Magazin" i sve je nekako spontano krenulo. Objeručke sam to prihvatila i moram priznati da uživam u svakom trenutku.

O kakvom ste poslu sanjali kad ste bili, recimo, u vrtiću?

Bila sam uvjerena da ću biti teta u vrtiću, to je nešto što sam govorila kad sam bila mala kad bi mi postavili to pitanje. Voljela sam ići u vrtić, voljela sam tete i djecu, zaista sam bila uvjerena da će biti tako. No život ide svojim putem i, općenito, kad nešto planirate, morate uzeti u obzir da postoji nešto što će vas s tog puta pomaknuti. Moram priznati da ne žalim. Završila sam ekonomiju, diplomirala sam i postala menadžerica u marketingu, radila nekoliko godina u struci, ali život me opet vratio na TV i u glazbene vode. Sve se kod mene događalo spontano i sve što sam planirala – tu je negdje, ali nije baš išlo u tom smjeru u kojem sam mislila da će ići. Ali svakako sam prezadovoljna. Da trebam neke stvari ponoviti, opet bih napravila isto. I to je možda blagoslov. Kad pogledam svoju prošlost, zadovoljna sam apsolutno sa svime što je bilo i kako je ispalo.

Često se govori o vašem izgledu. Iako su komentari najčešće pozitivni, osjećate li neki pritisak u vezi s time kako morate mnogo raditi na sebi zbog posla kojim se bavite?

Ovaj posao koji radim donosi mnogo odgovornosti i odricanja. Svjesna sam da je fizički izgled u prvome planu. Uvijek sam se trudila raditi na sebi, prvo iznutra, jer kažu da se vidi i izvana kad je čovjek zadovoljan sa sobom iznutra. Znam svoje prednosti i mane, godinama sam učila o sebi i o svojem tijelu i apsolutno znam što mi danas odgovara, a što ne, i tako sam prilagodila sebi život. Promijenila sam s godinama, moram priznati, pristup životu i navike. Živim zdravije, vježbam, jednostavno radim sve da bih održala svoj izgled. Mislim, televizija je medij koji traži da se njegujete, izgledate lijepo i radite na sebi. Prihvatila sam to ozbiljno. U jednom trenutku, kad sam pustila malo konce iz svojih ruku prije dvije i pol godine, shvatila sam da je vrijeme da povučem ručnu i dovedem se u red. Odlučila sam uvesti neke promjene u život po pitanju prehrane i same sebe i življenja općenito, a pomoglo mi je to što sam ustrajna i tvrdoglava po prirodi i uspjela sam. Ali najbitnije je da budete sretni i zadovoljni iznutra kako bi bilo rezultata koji se vide izvana.

Sami ste odabrali umjetničko ime Minea. Sviđa li vam se još uvijek ili možda sada, s odmakom, imate neku drugu ideju?

Ime Minea došlo je spontano. Moram priznati da mi je bilo jako teško promijeniti ime kad je to predložio moj tadašnji menadžer Boris Šuput koji je smatrao da Renata nije dovoljno scenski i umjetničko, s čime se danas nekako slažem. Ali s druge strane, kada trebate izabrati ime, a imate 16, 17 godina i trebate se nekako drukčije zvati, onda to zna biti problem. Potrudila sam se naći ime kojim se do tada nitko nije koristio, a izvukla sam ga iz jedne enciklopedije i nekako sam se suživjela s time. Danas mi je apsolutno svejedno kako me ljudi zovu, prihvatila sam i jedno i drugo, nije mi to nikakav problem. Zavoljela sam ga i ne bih ga sada mijenjala.

Kako izgleda vaš radni dan? Što prvo napravite kada se probudite i posljednje kada idete spavati?

Nijedan moj dan ne izgleda isto i teško mi je to formulirati u nekoliko rečenica jer se svi dani zaista razlikuju. Jedino što je isto jest taj moj odlazak ujutro na televiziju kada je moj tjedan i obaveze koje tamo imam i koje su konstantne, a sve drugo ovisi od dana do dana. Tako organiziram te neke dane i radim raspored kad točno znam gdje sam, što sam, kako sam. Često sam podložna i nekim promjenama s obzirom na to da u mojem poslu mnogo puta zna nešto uletjeti zadnje sekunde i super mi je što ljudi s kojima radim manje-više znaju moj tempo i način života pa onda tu nema nikakvih problema. Nemam nekakve rituale, svaki dan jednostavno je priča za sebe.

Znamo da odjeću u showu za vas bira stilist Marko Grubnić. No na Instagramu vas često vidimo u zanimljivim kombinacijama. Kako ih birate? Što vam je najbitnije kod odjeće? Brend, kvaliteta, materijal ili nešto drugo?

Što se tiče mog stila odijevanja, on je uvijek takav da se u njemu dobro osjećam. Kad nešto biram, na prvom mi je mjestu da mi izgleda super kad to odjenem, kad stanem ispred ogledala da mi je to – to. Nisam pobornica nekakvih stilova. Ako mi nešto ne stoji i ako se u tome ne osjećam dobro, onda to ne biram i ne nosim. Ne mogu reći da imam neki određeni stil jer se odijevam ovisno o prilici i situaciji. Kad sam bila mlađa, bilo mi je bitnije kako to sve izgleda, ali sada mi je bitna kvaliteta, bitno mi je da je odjeća od prirodnog materijala, da nije plastika ili sintetika. Ali na prvo mjesto stavljam činjenicu da se u tome osjećam super i da nemam nikakvih problema. Nikad mi se nije moglo nametnuti nešto što mi nije O. K., ako mi se nešto ne sviđa, to jednostavno ne nosim.

Imate li neke posebne planove za ovu godinu? Nastupi, novi poslovni izazovi...

Planova uvijek ima. Poznato je da sam jako spora u izdavanju novih pjesama, no ove godine svojim sam fanovima obećala barem dva nova singla i vjerujem da ću to uspjeti realizirati. U studiju sam i uskoro izlazi jedna nova pjesma, a drugu ćemo poslije ljeta koje će biti prepuno koncerata. Super mi je da radim te koncerte sa svojim bendom i onda je to drukčija vrsta opuštanja pa s te strane ne mogu reći da je to isključivo posao jer bend je moja druga obitelj. Koncerti, kombi i sve što ide uz to nešto je što ja volim, tako da mi to stvara zadovoljstvo. Kad se spoji jedno s drugim, vraćam se na početak priče kad sam rekla da sam zaista jedna od onih osoba koje rade ono što vole.

VIDEO Dalibor Matanić obrisao profil na Facebooku