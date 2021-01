Remi:'Ministrice Obuljen Koržinek, budite hrabri! U suprotnom, izgori nam selo dok se češljate'

Nakon što je prošle godine izdala knjigu poezije "Masarykova" Mirela Priselac Remi priprema i solo album. Poznata po tome da je bez dlake na jeziku, Remi je za Slobodnu Dalmaciju progovorila o aktualnim problemima.

- Pandemija će proći, čini mi se, ovako laički, da je najgore iza nas – barem što se tiče aktivnosti virusa. Ono što me brine jesu ekonomska kriza i urušavanje zdravstvenog sustava. On se i prije pandemije držao o niti i "preživljavao" isključivo zbog čudotvornosti zdravstvenih radnika i radnica. Vladajućima je bilo važnije ulagati u vozni park, nekoliko puta farbati tunele, dizati spomenike samima sebi, nego uložiti u bolnice i plaće u zdravstvu. I sad je sve to došlo na naplatu. Osim ovoga, mori me manjak solidarnosti među građanima i velika polarizacija izazvana cjepivom i nošenjem maske. Šokira me koliko smo ponekad grubi jedni prema drugima, kazala je Remi i dodala kako je prvotna reakcija Ministarstva kulture prema glazbenicima bila dobra, no dolaskom jeseni i zime više nisu napravili ništa.

- Pokrenuli su nekoliko projekata koji su loši jer ne uključuju sve slojeve i vrste umjetnika. Ili pokreću projekte čije se izvršenje očekuje oko lipnja 2021. Do tada, ljudi moji – "ko živ, 'ko mrtav". Umjesto da zaštite umjetnike sada, ostavljeni smo na brisanom prostoru, bez mogućnosti da radimo, zbog mjera, i bez mogućnosti da tražimo potporu, kao što to čine sve druge grane ekonomije koje su pogođene pandemijom, rekla je Remi i dodala kako Ministarstvo mora omogućiti apliciranje za financijsku potporu samostalnim umjetnicima zbog pada prometa.

- Svi mi punimo proračun RH svojim umjetničkim radom kada plaćamo poreze – naše svirke idu preko računa, moji autorski honorari bivaju umanjeni za poreze i prirez. Vrijeme je da nas sustav koji smo gradili sada i zaštiti, i tu se Ministrica Obuljen Koržinek mora založiti za svoj resor. Ministrice, budite hrabri! U suprotnom, izgori nam selo dok se češljate, kazala je Remi i dodala kako se njene kolege snalaze kako znaju i umiju, pa su neki našli i druge poslove.