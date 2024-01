Računovođa otkrio financijske tajne princeze od Monaka: Zapošljava migrante, a Albert milijune daje ljubavnicama

Svjetska zvijezda

Dua Lipa dolazi u Hrvatsku! U Puli će pjevati čak dva dana

Dua Lipa autorica je hitova "New Rules", "Levitating", "One Kiss" i nedavno objavljenog "Dance The Night" koji je soundtrack slavnog Barbie filma te zadnji singl "Houdini" koji je napravila s Tame Impalom