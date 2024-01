Dua Lipa dolazi u Hrvatsku! U Puli će pjevati čak dva dana

Popularna pjevačica Dua Lipa (28) ovog ljeta sigurno dolazi u Hrvatsku! Nakon što se o tome dudo šuškalo, Istarski.hr sada je i potvrdio vijesti te otkrio da će pjevačica u pulskoj Areni održati dva koncerta - prvi 8. lipnja, a drugi odmah dan nakon, 9. lipnja.

Podsjetimo, ove godine u pulsku Arenu stižu i Avril Lavigne i Lenny Kravitz, a Måneskin još uvijek nije potvrđen.

Dua Lipa autorica je hitova "New Rules", "Levitating", "One Kiss" i nedavno objavljenog "Dance The Night" koji je soundtrack slavnog Barbie filma te zadnji singl "Houdini" koji je napravila s Tame Impalom.

Dobitnica je nekoliko velikih nagrada od kojih se ističu čak tri Grammyja. Glazbenu je popularnost pjevačica stekla već debitantskim izdanjem, "Dua Lipa", koji je zauzeo treće mjesto na britanskom Album Chartu. Album je također iznjedrio nekoliko njezinih velikih hitova - "Be the One", "IDGAF" i "New Rules" koji je svojevremeno bio britanski singl broj 1.

Dua je rođena u Londonu kamo su njezini roditelji, marketinški menadžer i glazbenik Dukagjin i izvršna direktorica u turizmu Anesa, pobjegli 1995. zbog rata u rodnom Kosovu. Ljubav prema glazbi naslijedila je od oca, bivšeg rock glazbenika koji je pjevao u bendu Oda.

Njezini snovi o glazbenoj karijeri poljuljani su još u osnovnoj školi, gdje su joj zbog nemogućnosti pjevanja visokih tonova rekli da nema talenta, a novi udarac uslijedio je 2008. godine kada se kao jedanaestogodišnjakinja s obitelji seli u Prištinu, gdje je otac Dukagjin dobio posao.

'Bez obzira na drukčiji život u Prištini, nastavila sam pjevati, a s 14 godina počela sam objavljivati obrade poznatih pjesama na YouTubeu. Uvijek sam željela pjevati. Ne smijete odustati vjerovati u ono što volite', opisala je Dua za The Sun to razdoblje svog života u kojem se nije dala obeshrabriti.

Prije povratka na Kosovo, Dua je subotama u Londonu pohađala poznatu školu scenskih umjetnosti Sylvia Young Theatre School i kretala se u krugu istomišljenika. U Prištini su joj nedostajale te subote i u njoj je jačala želja za povratkom u rodni grad. Znala je da pred roditeljima mora imati jači razlog pa u planove ubacuje i sveučilišno obrazovanje u Londonu.

Polazi joj za rukom uvjeriti roditelje i uz njihov blagoslov 15-godišnja Dua pakira kofere i vraća se sama u London kod obiteljskog prijatelja. Svoju šansu nije htjela propustiti i ozbiljno se posvetila školovanju na Parliament Hill School bez čije diplome ne bi mogla na fakultet.

'Znala sam da će radijsku premijeru pjesma imati kod Annie Mac. Bila sam u studiju toga dana i točno znala kada će je zavrtjeti. Vozila sam se taksijem i zamolila vozača da uključi radio i na putu do kuće je nisu zasvirali. U kuću sam brzo ušla, uključila radio i tada je zasvirala. Pala sam na pod i zaplakala, jer jednostavno nisam mogla vjerovati što se događa. Bilo je tako uzbudljivo', prepričala je Dua.