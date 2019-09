Psihički problemi su ga doveli do ruba: Pjevač iznenadio promjenom izgleda

Posrnuli pjevač Aaron Carter na Instagramu je objavio novu fotografiju, te se pohvalio tetovažom pjevačice Rihanne koja mu prekriva gotovo pola lica.

Foto: Instagram

Pjevač je nekoliko dana ranije u podcastu 'No Jumper' ponovno rekao da nema psihičke bolesti, te da se cijela obitelj okrenula protiv njega iako je on jedina osoba koja se brine o njihovoj majci. Ponovio je i da ga je zlostavljao stariji brat Nick, ali i sestra, koja je preminula 2012. godine.

Podsjetimo, njegov brat Nick Carter pjevač Backstreet Boysa zatražio je sudsku zaštitu od Aarona.

- Nakon dubokog razmišljanja, moja sestra Angel i ja smo, nažalost, morali zatražiti sudsku zaštitu od našeg brata. Aaronovo ponašanje u posljednje vrijeme je vrlo alarmantno. U posljednje vrijeme priznao je kako ima ideju ubiti moju trudnu suprugu i naše nerođeno dijete. Nemam izbora i poduzet ću svaku moguću mjeru da zaštitim sebe i njih - napisao je pjevač Backstreet Boysa Nick Carter.

Naime, ovo priopćenje stiglo je dan nakon što je Aaron otkazao ostatak nastupa na ovogodišnjoj turneji, a svojim obožavateljima na Twitteru je poručio je kako mu je žao te mora staviti zdravlje na prvo mjesto. Opovrgnuo je Nickove navode i naglasio kako je situacija obrnuta, odnosno da Nick zapravo njega maltretira, a to je pokušao dokazati starim videom u kojem se braća tuku. Na Twitteru se počeo sučeljavati s hordom fanova Backstreet Boysa, od kojih su neki na Nickovoj strani, a drugi brane Aarona.

- Dao sam mu 100.000 dolara kad je bio švorc, a ovo je hvala - napisao je Aaron koji u nastavku svog tvitanja ponovno optužio brata za silovanja i pozvao među ostalima i Paris Hilton da posvjedoči. U daljnjem priopćenju Nick dodaje kako voli svog brata bez obzira na sve i da se nada da će potražiti stručnu pomoć prije nego što naudi sebi ili nekome drugome.

Aaron je nedavno priznao javnosti da mu je dijagnosticirana shizofrenija, bipolarni poremećaj , manična depresija i akutna anksioznost. Tijekom intervjua u emisiji "The Doctors", Aaron je gledateljima pokazao vrećicu punu lijekova koji su njegova terapija za navedena stanja, a zatim je izjavio kako je to "njegova stvarnost i da nema što skrivati". Inače, Aaron je sakupljač vatrenog oružja u velikim količinama, a policija je pokušala napraviti zapljenu te ga odvesti na psihijatrijsko liječenje. On im je poručio da sa sobom ima oružje, ali ih je potom uvjerio da nije prijetnja sebi ni drugima, pišu strani mediji.

Navodi kako ne zna tko je poslao policiju po njega, ali vjeruje da je to netko vrlo blizak. Odlučno ne želi predati oružje, a posebno je postao defenzivan nakon pitanja o bipolarnosti tijekom prijave za nošenje oružja. Rekao je da nije bipolaran, iako je to tvrdio ranije ovog mjeseca.