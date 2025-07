Velika drama najpoznatije zagrebačke mame s interneta: 'Užasno mi je teško što moram ovo objaviti'

Kristina Kovačević Hitrec, autorica iznimno popularne Facebook stranice ‘Mamin blog’, našla se usred teške osobne drame koju je odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima. U podužem statusu zagrebačka influencerica otkrila je kako se više ne može nositi s klevetama koje narušavaju njezin ugled kao majke i osobe. Tim povodom odlučila je javno istupiti, iako joj je, kako kaže, iznimno teško. - Užasno mi je teško što moram staviti ovu objavu. No jednostavno nemam izbora. Opet će neki reći da opet nekoga javno prozivam da nisam normalna i da sam zločesta osoba. Pa vas unaprijed pitam što bi vi učinili u mojoj situaciji? Zamisliti si da ste javna osoba i da vas netko kleveće i javno i privatno da zanemarujete djecu. Biste li reagirali ili bi šutnjom potvrđivati da je to možda sve točno - započela je Kristina.

U svojoj je objavi izravno pozvala bivšu prijateljicu, koja širi glasine, da svoje tvrdnje potkrijepi dokazima i obrati se nadležnim institucijama ako zaista vjeruje u ono što govori. - Ako ima ikakve informacije ili dokaze da ja zanemarujem svoju djecu, apeliram na nju da bude poštena građanka i prijavi me nadležnim institucijama. Ja bih prva to napravila da vidim da netko zanemaruje svoje dijete, jer djeca moraju biti zaštićena i to je iznad svake rasprave. Ako toga nema, onda je riječ o čistoj kleveti i rušenju mog ugleda - odlučno je poručila influencerica.

Osvrnuvši se na narušeni odnos, Kristina je otkrila kako nije bila ni svjesna da njezino prijateljstvo s dotičnom osobom više ne postoji. Prekid komunikacije naslutila je tek kada je na pozivnicu za vjenčanje dobila kratku poruku da ne može doći zbog posla. - I to je sve. A dva mjeseca prije nego što sam joj poslala pozivnicu za svadbu bila je na krizmi od mog Antonia kao što smo jedna drugoj uvijek išle na sva slavlja - navela je, ističući kako je do zahlađenja odnosa došlo naglo i bez ikakvog objašnjenja s druge strane.

Cijela situacija posebno je teška s obzirom na to da je Kovačević Hitrec izgradila uspješnu karijeru upravo na temelju povjerenja svoje zajednice. Njezin 'Mamin blog' prerastao je u platformu s preko 100.000 pratitelja te je pokrenula i tvrtku "Mamin Blog Marketing i Eventi". Prisjećajući se prošlosti, navela je kako je bivša prijateljica i ranije imala običaj negativno govoriti o drugima. - Kad malo vratim film, sjetim se koliko je na svakom našem druženju blatila svoje prijateljice i njihovu djecu. Ja sam uvijek bila suzdržana jer nisam htjela sudjelovati u tome. Sad mi je jasno da je, ako je mogla takve priče pričati o njima, naravno da će izmisliti i o meni - zaključila je.

Prema Kristininim riječima, ovo nije prvi put da se suočava s takvim klevetama od iste osobe, no kap koja je prelila čašu bila je javna objava. - Javno je na stranici napisala da me poznaje i da zanemarujem djecu. To nije prvi put, te iste klevete širila je i među našim prijateljima - objasnila je influencerica razloge svoje javne reakcije. Osjećala je dužnost, kako prema sebi tako i prema svojoj publici, jasno i glasno iznijeti svoju stranu priče i upozoriti na ono što se događa, tko širi optužbe i zašto.

Na kraju svoje iscrpne objave, Kristina je naglasila kako ovakve optužbe nisu nimalo bezazlene, već su i zakonski kažnjive jer zadiru u temelje njezina osobnog i profesionalnog integriteta. Svoju je borbu za istinu odlučila voditi javno, ne iz hira, već iz nužde da zaštiti sebe i svoju obitelj od daljnje štete. Svojim je pratiteljima prepustila da sami donesu sud o cijeloj situaciji, poručivši za kraj: "Neka svatko sam procijeni tko je ovdje kakav”.