Ne rade to samo žene! Pogledajte kako poznati muškarci izgledaju nakon farbanja

Bojanje kose većina povezuje sa starenjem i ženama, no sve je češći trend među muškarcima da s malo boje osvježe svoj izgled i pomlade se. Iako je za jedne to potpuno prirodna i normalna stvar koje se nema potrebe sramiti, za neke je to još uvijek tabu tema i nikada nisu priznali da su se podvrgnuli bilo kakvim tretmanima za kosu.

Jedan od naših poznatih estradnjaka, pjevač s promuklim glasom, Vlado Kalember, u svojim 60-ima izgleda odlično, a njegova bujna crna kosa uvelike je zaslužna za to. Pjevač hitova 'Ana' i 'Vino na usnama' već godinama njeguje sličan izgled stoga ne čudi da ga mnoge žene još uvijek smatraju šarmerom na hrvatskoj sceni.

Na njegovim se koncertima mogu vidjeti sve generacije. Miljenik žena, Zdravko Čolić i danas svojim hitovima puni brojne dvorane, a sigurno je da njegov mladenački duh pridonosi sveukupnom dojmu. Na komentare da izgleda kao mladić za jedne je hrvatske novine priznao da je kampanjac koji se povremeno brine o sebi te da se ponekad zapusti. Zapustio definitivno nije kosu, no nikad nije priznao da se farba.

Predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića godinama često viđamo u medijima zbog poznatih sudskih slučajeva koje vodi, a razlika u njegovom izgledu i više je nego vidljiva. Iako svoju privatnost nastoji zadržati dalje od medija, ponekad se pojavi na nekom javnom događaju. Promjena frizure za njega, na žalost nije prošla slavno.

Boris Novković već je godinama na estradi stoga smo njegove transformacije također mogli pratiti kroz medije. Prije deset godina 'furao' je potpuno drukčiji izgled - sijeda kosa davala mu je određenu dozu ozbiljnosti. Danas su te sijede prošlost, baš kao i fudbalerka koju je nosio na početku svoje karijere.

Petar Vlahov voditelj je čiji izgled često komentiraju - njegov ten, čupanje obrva pa sve do plave kose koje se mlađe generacije niti ne sjećaju. Poznato televizijsko lice prije 12 godina obilježilo je 'curenje' golih fotografija, koji se danas rijetko spominju. Crnom kosom, koju danas ima dobio je ozbiljniji izgled.

Domaći pjevač Luka Nižetić ne boji se eksperimentiranja kad je u pitanju promjena imidža. Tako nas je znao iznenaditi obučen u suknju, šarena odijela, ali i s novom bojom ili dužinom kose. Luka je jedan od onih koji rado mijenjaju stil, a svaka promjena na zgodnom pjevaču dobro mu stoji.

