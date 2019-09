Nekad najveća dječja zvijezda želi vratiti slavu koju je izgubila zbog ovisnosti

Nakon dugih 11 godina i brojnih problema s ovisnošću, Lindsay Lohan se vratila na glazbenu scenu.

Njezina najnovija pjesma zove se 'Xanax', a spot je izbacila na Instagramu. Kao što se može pretpostaviti Lindsay u njoj pjeva o tulumarenju, ljubavnim problemima koji ju dovode do tjeskobe. Ovo je prva njezina pjesma još od 2008. godine i hita 'Bossy'. Svoju karijeru započela je kao i mnogi slavni prije nje - u modelingu, dok je imala samo tri godine. Bila je model za "Calvin Klein" i "Abercrombie", glumila u reklamama, 1998. godine dobila ulogu po kojoj ju mnogi danas poznaju.

Film 'Zamka za roditelje', gdje Lohan glumi dvije blizanke, koje su odvojene kada su bile male i koje se odluče zamijeniti da upoznaju majku/oca s kojim nisu odrasli, donio joj je brojne duge angažmane. 'Šašavi petak', 'Kraljica škole', 'Opasne djevojke', samo su neki od filmova za tinejdžere u kojima je glumila. Iako je imala priliku i projekte u kojima se mogla dokazati, Lindsay se odlučila za nešto drukčiji put i završava u zatvoru zbog uzrokovanja nesreća vozeći pod utjecajem alkohola i droga. S tim porocima bori se godinama i često odlazi u klinike za odvikavanje.

Njezin prvi album "Speak" izašao je u prosincu 2004. godine, a pjesma "Rumors" bila je nominirana za najbolji spot na nagradama MTV 2005. godine. Pjesma je dobro prihvaćena od strane publike, ali i kritičara. U prosincu 2005. godine Lohan izdaje svoj drugi album, "A Little More Personal(Raw)". Lohan je kao prvi singl s tog albuma izabrala pjesmu "Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father)" u kojoj je opisala probleme s ocem. Tu se već počelo govoriti o njezinom izgledu koji se drastično promijenio.

Lindsay Lohan progovorila je i o svojoj listi 36 seksualnih partnera, čija su se imena saznala u javnosti. Glumica je potvrdila da je lista točna. Otkrila je to u emisiji 'Watch What Happens Live'. - Na trenutak ću biti ozbiljna. To je zapravo bio moj prvi korak na odvikavanje u Betty Ford kliniku, a netko je u mom odsustvu,dok sam bila na emisiji 'Own' uzeo taj popis. To je jako osobna stvar i zaista je žalosno, napisala je Lindsay. Na popisu fatalnih muškaraca našli su se i brojni holivudski frajeri kao što su Ashton Kutcher, Ryan Phillip, Zac Efron, Justin Timberlake, Colin Farrell, Heath Ledger, James Franco i Adam Levine.