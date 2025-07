Milena o svojoj ljubavnoj sreći: 'Traje i ljuljuška se kao brodica na moru'

ikona showbiza

Slavna glumica i pjevačica slavi 56. rođendan, njen privatni život nikad nije prestao intrigirati javnost

Rođena 1969. u Bronxu, u skromnoj portorikanskoj obitelji, od malih je nogu sanjala o slavi, dijeleći krevet sa sestrama i upijajući ritmove kvarta koji će kasnije opjevati u kultnom hitu "Jenny from the Block". Njezin put nije bio posut zvjezdanom prašinom; bio je to put plesačice koja se probijala kroz stotine audicija, od nastupa u europskim mjuziklima do pozicije prateće plesačice za Janet Jackson