Premda mu je film favorit na Oscarima, Tom Hanks nominiran i za tri Zlatne maline

Premda je njegov zadnji film "Elvis", u kojemu glumi pjevačeva menadžera Toma Parkera, favorit u kategoriji najboljeg filma na ovogodišnjim Oscarima, Tom Hanks je u ponedjeljak ostao nemalo iznenađen kad je doznao da je zaradio tri nominacije za Zlatnu malinu, nagradu koja se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja.

Za Zlatnu Malinu nominiran je za dvije uloge: onu Presleyeva menadžera u biografskom filmu "Elvis" i za ulogu Geppetta u Disneyjevu remakeu filma "Pinocchio". U priopćenju za javnost organizatora dodjele Zlatnih malina stoji da je Hanksova uloga u filmu "Elvis" "najviše ismijavana izvedba u 2022.". Dodatno je nominiran u kategoriji "najgorega filmskog spoja", a to je "Tom Hanks i njegovo lice puno lateksa (uz smiješan naglasak)."

I dok film "Elvis" i njegovu zvijezdu Austina Butlera kritičari hvale, Hanksovu ulogu njegova menadžera, pukovnika Toma Parkera mnogi su žestoko kritizirali.

"Disneyjev Pinocchio" je među pet nominiranih za "najgori film" za ovogodišnju Zlatnu malinu, uz kontroverzni biografski film o Marilyn Monroe pod nazivom "Plavuša".

U kritici New York Timesa piše da se Hanks u filmu "Pinocchio" pojavljuje s gomilom lateksa na licu i ima bizaran naglasak. Nominacije za Zlatne maline obično se objavljuju dan prije objave nominacija za Oscara.

Hanks je u užem izboru za Oscara za najboljeg glumca u filmu “A Man Called Otto”. Podsjetimo, Hanks je u svojoj karijeri osvojio dva Oscara za najboljeg glumca i to za odvjetnika u filmu 'Philadelphia' i za glavnu ulogu u 'Forrestu Gumpu'.

Glumio je i u brojnim drugim filmskim naslovima, ali i u serijama. Hanks je i jedan od dvojice glumaca čiji su filmovi sedam puta uzastopno zaradili više od 100 milijuna dolara.

Glumac je prije nekoliko dana otkrio za koji film u kojem je glumio smatra da se nije dovoljno proslavio. Hanks je kazao da se radi o filmu 'Road to Perdition' (Put do uništenja) iz 2002. godine te objasnio da je to jedan od najboljih filmova u kojima je glumio, no da se taj film ne spominje dovoljno kada se govori o njegovoj karijeri.

- Iz nekog razloga nitko ne spominje 'Road to Perdition', a to je bio nevjerojatno važan film za mene - izjavio je Hanks prilikom gostovanja u podcastu ReelBlend.

- Snimio ga je Conrad Hall, a glumim ja kao Don Moustache sa šeširom, a tu su i dvije filmske ikone: Jude Law i Daniel Craig. Ubio sam ih obojicu - objasnio je te dodao kako ga ljudi uvijek pitaju o kojim će filmovima pričati u budućnosti.

- Ja sam tip koji puno gleda Turner Classic Movies. Što je film iz 1940-ih ili 1950-ih nepoznatiji, to bolje, jer nemam unaprijed stvorene predodžbe o njemu - poručio je.

Glumac je pokazao i kako je izrazito kritičan prema svom radu te je nedavno kazao da smatra da u svom opusu ima samo četiri filma koja su 'prilično dobra'.

- Nitko ne zna kako nastaje film iako svi misle da znaju. Snimio sam gomilu filmova, a četiri su prilično dobra, barem ja tako mislim.

Još uvijek sam zadivljen time kako se filmovi spajaju. Od ideje do titranja slike na ekranu, cijeli proces je čudo - rekao je za People, no te naslove nije želio otkriti.

VIDEO Jeremy Renner otpušten iz bolnice nakon teške nesreće koju je doživio: 'S obitelji kod kuće'