Poznati čestitaju vatrenima i priznaju da su i zaplakali: Kakva utakmica, kakve ljudine, tako se srce ostavlja na terenu!

Utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Brazila pratili su i naši poznati i ne skrivaju da ih je koštala živaca, a pokazali su i kako su proslavili odlazak vatrenih u polufinale i čestitali su našim reprezentativcima.

- Živce ste mi pokidali, šećer ću dobiti al vrijedilo je svega! Kakva utakmica, kakve ljudine, tako se srce ostavlja na terenu. Kapa dolje izborniku Zlatku Daliću i svakom igraču.Čudesno! Ponos ste i primjer - napisala je Nina Badrić i objavila fotografiju s izbornikom Dalićem. Utakmicu je s društvom pratila i voditeljica Antonija Blaće i objavila je video slavlja njezinog društva. - Loš je video al koga briga!!!! Vi ne znate kakvi smo mi mangupi! - napisala je Antonija Blaće.

- Fućka mi se za žuti karton zbog skidanja majice! Bravo za repkuuuu!!!! Ajmooooo!- napisao je glumac Rene Bitorajac.

- Proud to be Croatian! Bravooooooo - poručila je sportska voditeljica Fani Stipković na Instagramu. Čestitku je našim vatrenima uputila i Sandra Perković. - Obožavanje i točka! Uzori! - napisala je Sandra Perković. Pjevačica Ida Prester priznaje kako inače baš ne prati nogomet, ali ovaj put je i suzu pustila.

- Nikad u životu nisam pratila nogomet, sve mi to oko njega ide na živce. Klinci gledaju pa sam tu i tamo škicnula danas. Al majku mu ovo je stvarno čudo!! Malo sam i suzicu pustila.. Bravo, majstori - poručila je Ida.

- Jesam li ja jedina koja je plakala od sreće ili vas ima još? - pitala je Nives Celzijus u videu koji je objavila na Instagramu.

- Ova scena! Dečki gdje vam je kraj? Ajmoooo Hrvatska - napisala je Franka Batelić uz fotografiju na kojoj su njezin suprug Vedran Ćorluka i Luka Modrić u zagrljaju nakon pobjede nad Brazilom.

