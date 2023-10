Poznata svjetska influencerica na Pariškom tjednu mode zasjala u hrvatskom brendu

Sljedeće godine

Rock zvijezda znanosti - profesor Brian Cox otkriva tajne svemira u dvorani Lisinski

Turneja koja postavlja svjetske rekorde napokon u Hrvatskoj! Brian Cox jedan je od omiljenih suvremenih fizičara koji je svojim radom pomogao popularizaciji znanosti. O njegovoj popularnosti dovoljno govori brojka od preko tri milijuna pratitelja na Twitteru, brojne hit emisije poput “Brian Cox’s Adventures in Space and Time”, "Wonders of Life”, "Universe With Brian Cox", "Human Universe" ...