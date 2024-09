Petra iz 'Braka na prvu' u zadnje dvije godine izgubila je 17 kg i sada je objavila novu fotku u badiću

Petru Meštrić upoznali smo u RTL-ovom eksperimentu "Brak na prvu", Petra koja je po zanimanju liječnica te ima i svoj podcast još uvijek uživa na godišnjem odmoru. U novoj objavi na Instagramu pozira u kupaćem kostimu pored bazena. - Meni još ljeto nije gotovo, a kako ste vi? - upitala je svoje pratitelje koji su joj odmah i odgovorili kako se osjećaju bolje čim su vidjeli ovu fotografiju.

- Bravo Petra, samo uživajte. Woooow. Izgledaš prekrasno, draga Petra. Komad i po. Joj doktorice moja. Morat ćeš me liječiti jer ovo što mi radiš nije normalno. Lijepa i zgodna! - napisali su joj obožavatelji. Prije par dana je također razveselila obožavatelje sličnom objavom i pokazala je zavidnu liniju. Naime, u zadnje dvije godine izgubila je 17 kilograma, a za njezinu fit liniju zaslužan je i trener Stefan Modrić s kojim se sprijateljila zahvaljujući showu "Brak na prvu".

Petra je nedavno gostovala u našoj emisiji "U povjerenju by Neven Ciganović" gdje je pričala o gubitku kilograma i estetskim zahvatima koje je obavila. "Napravila sam to zato jer sam smatrala da mi neke korekcije trebaju. Isto tako, postoje korekcije koje mi, recimo, ne trebaju. To ne znači da mlade djevojke ili bilo koga od mladih ljudi treba nagovarati da naprave to. To što sam ja to napravila ne znači da moraš i ti. Pa ja sam upisala medicinu. A koliko vas je upisalo medicinu? Ja sam upisala doktorat. Koliko vas je upisalo doktorat? Ja znam gurati 2, 3 karijere, koliko vas to radi? Pa zašto onda smatrate time što sam ja napravila estetske korekcije da morate i vi?", rekla je.

Ova "slatka bucka" kako ju je prozvao Ciganović, a Petra odmah prihvatila, otkrila je i kako je smršavila sada već 17 kilograma.„Ušla sam u „Brak na prvu“ sa 74 kg. Ali onda sam čula da kamera doda još deset kilograma, i onda mislim, čekaj malo, s 84 više i nisam slatka bucka“, komentirala je.