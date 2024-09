VIDEO Severina u specijalnim čizmama izvela 'Moju štiklu', nećete vjerovati koliko koštaju

Najpopularnija domaća pjevačica Severina ovog je vikenda nakon 26 godina održala koncert u Ilirskoj Bistrici u Sloveniji. Splićanka je poznata po tome da, osim što svojim obožavateljima priredi sjajnu atmosferu, na nastupima uvijek iznese zanimljive odjevne kombinacije, a tako je bilo i u ovoj posebnoj prilici. Naime, svima su pozornost privukle crvene Balenciaga čizme koje istovremeno funkcioniraju i kao tajice.

Snimke s nastupa pjevačica je podijelila na svojim društvenim mrežama. - Dobra večer, Ilirska Bistrica, nismo se vidjeli 26 godina - stoji u opisu jednog videozapisa u kojem omiljena Seve dolazi na pozornicu, dok u sljedećem izvodi prigodni hit 'Moja štikla' te uz snimak pita svoje fanove koliko centimetara imaju štikle koje je tu večer nosila. Posjet Sloveniji zaokružila je galerijom fotografija u outfitu koji pored ekstravagantnih čizmi uključuje i bijeli top s logotipom NFL momčadi Kansas City Chiefsa. - "Najzgodija dama", "Predivna, prelijepa i prezgodna naša Seve", "Seve moja, prelijepa si", "Modna ikona" - pisali su oduševljeni fanovi u komentarima.

Pohvalili su i poseban model Balenciaga čizmi čija cijena na službenim stranicama iznosi vrtoglavih 2250 eura. Kako pjevačica izgleda u njima možete pogledati na poveznici iznad.

Podsjetimo, pjevačica je prije nekoliko dana objavila fotke u badiću i oduševila fanove. Na fotografijama se vidi njena nevjerojatna figura, što su odmah primijetili i pratitelji koji su joj pisali da izgleda odlično. "Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode... Nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode..." napisala je pjevačica uz fotografiju. Samo pola sata nakon objave slike su skupile više od pet tisuća lajkova, a komentari se samo nižu.

Severina iza sebe ima napornu sezonu s puno nastupa i koncerata, a sada je otkrila i kako je tijekom ljeta imala vremena za odmor te kako ga je i s kim provela. Severina je podijelila album fotografija na kojima se vidi kako je uživala i družila se, a pored svake je istaknula kratki opis. "1. Mali noćni razgovori s dobrim duhom otoka... @djokernole svi te vole 2. Noćno kupanje ajajajije plus "facelifting" 3. Hitchcock 1 4. Neki novi klinci 5. Zvone slavi rođendan 6. Split - Osijek 4:1 7. "Mi smo baš cirkus teški" 8. Hitchcock 2 9. Ovdje sam okej 10. Ovdje nisan 11. Živio, živioo i sretan nam bio... Pero 12. Crkva, dica... SVE! 13. Dundo Maroje i ekipa s Vrnika 14. Gospa od Škoja 15. Like Mother, Like Son 16. Pošteno krademo pršut i sir u 3 ujutro 17. Aleksandar i Dragan 18. Selfie... Najskuplji! 19. Valjalo bi poć' leć' 20. Kraljica Neda na našem otoku ljubavi", istaknula je. Na fotografijama se vidi kako se družila sa srpskim tenisačem Novakom Đokovićem, ali i svima njoj dragim ljudima koje je spomenula u opisima.

GALERIJA: Internet gori! Severina objavila fotke na kojima pozira u minijaturnom badiću, pogledajte njenu nevjerojatnu liniju

Naime, Severina se početkom rujna uputila na kratki odmor te javila na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila fotku na kojoj nasmijano pozira, a pozornost je ukrala modnim dodatkom - naušnicom s biserom. "Djevojka s bisernom naušnicom", naglasila je i sama u opisu referirajući se na istoimeno poznato djelo nizozemskog slikara Johannesa Vermeera.

Pjevačica koja se često javlja na društvenim mrežama nakon svojih brojnih koncerata zaputila se na jedan kako bi uživala. Severina je s prijateljima bila na koncertu grupe Coldplay u Beču. Pjevačica se na Instagramu pohvalila videom iz Beča. "Valja nekad otići s prijateljima na koncert koji nije moj... Kolege, WOW, bilo je nezaboravno", napisala je pjevačica u opis objave unutar koje je istaknula nekoliko snimki druženje, kao i neke s koncerta.

