Penn se vratio u Ukrajinu nakon što je prijetio da će otopiti kipiće ako se Zelenski ne obrati na Oscarima

Oskarovac Sean Penn (61) nakon 26 dana vratio se u ratom pogođenu Ukrajinu. Glumac i redatelj u Kijevu je snimao dokumentarni film o ruskom napadu, a sada je u Lavovu zbog humanitarne pomoći. Kako je objavio na svom Twitter profilu, sastao se s guvernerom oblasti Lavov Maksimom Kozitskim.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO’s to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy