Pavel ponovno u punom sastavu: 'Uvijek sam smatrao da nas bebe varaju, raskrinkat ću ih kad tad'

Grupa Pavel lani je osvojila Porin za najbolji album „Ennui“, a nakon stanke zbog pandemije krenuli su i s koncertnim aktivnostima. Nakon gostovanja na pulskom Kaštelu 29. lipnja gledat ćemo ih i na Ljetnoj pozornici kina Tuškanac u Zagrebu.

- Kad su me organizatori kontaktirali vezano uz koncert u Zagrebu stavili smo samo jedan uvjet, a to je upravo ova pozornica Ljetnog kina Tuškanac. Srećom su pristali i sad je red na nama da budemo makar adekvatna zvučna kulisa za taj prelijepi prostor usred šume. Svirat ćemo i neke pjesme koje nismo često svirali, sjedeći je koncert, što znači da ćemo imati punu pažnju publike i jako se veselim toj večeri, naravno imat ćemo i neke goste, nije teško pogoditi koji će to biti – kazao nam je frontmen Pavela Aljoša Šerić. Proteklih šest mjeseci na koncertima je umjesto njegove supruge Antonije koja je bila na porodiljnom odmoru, pjevala Vanda Winter. Antonia će se vratiti upravo na koncertu u Zagrebu i pjevati uz Vandu.

- I ona se zaželjela pjevanja, a kao što rekoh, radi se o posebnoj koncertnoj pozornici i bila bi šteta da Antonia preskoči i taj koncert, cijela obitelj će se udružiti da pripazi na naše kćerke kako bi mi mogli odraditi svoj dio posla kako treba. Na svim koncertima izvan Zagreba mijenja je Vanda na čemu smo joj zahvalni jer je jednostavno nemoguće sedmomjesečnu bebu voditi na nastupe u drugim gradovima, Vanda je profesionalac, još je i članica ansambla u "Komediji" tako da se bez problema uklopila u priču, pritom ona i ja surađujemo na nekim njenima pjesmama, pa nije valjda ni smjela reći ne – veli Aljoša. Grupa Pavel nedavno je predstavila novi singl „Dani koji sjaje“, na kojem gostuju Sanja, Zec i Marinko iz Novih fosila.

- Čim smo Tonka i ja zapjevali na demo snimci, shvatili smo kako ti naši intervali jako podsjećaju na stare Nove fosile i odlučili smo ih pitati za gostovanje, srećom pristali su, a mi smo ostali u čudu o kakvim se profesionalcima radi, kako su pristupili probama, i snimanju, a uz sav taj užitak snimanja s njima bili smo i toliko privilegirani da smo dobili lijepu porciju anegdota s koncertnih turneja Novih Fosila, oni su zapravo bili veći rock and roll od mnogih okorjelih alternativaca koje poznajem – kaže Aljoša, koji je dodao kako što je stariji sve više sluša glazbu koju je slušao u djetinjstvu.

- Čista regresija, u vrijeme pandemije i općenite životne nesigurnosti okrećeš se poznatim stvarima, stvarima koje ti pružaju utjehu, ja sam odrastao na pjesmama ABBE i Novih fosila i zato se valjda i vraćam tim melodijama, to su sve pjesme koje u svojoj osnovi imaju komponentu šlager pjesme, što sam stariji to me sve više oduševljava takva estetika, možda nije kul, sigurno nije aktualno, ali meni je potrebno – kazao nam je Aljoša i otkrio kako je snimljena još jedna suradnja, no ona će pričekati do iduće godine. Šerić je ove godine bio i član stručnog ocjenjivačkog suda koji je birao pjesme za Doru, pa je idealna osoba da prokomentira novi hrvatski neuspjeh na Eurovizije

- Problem je u tome što mnogi autori i izvođači zaziru od prijavljivanja pjesama za Doru iz više razloga, nekima je to ispod časti, neki iskreno ne žele, a neki poput mene ili barem ljudi iz glazbe s kojima ja prijateljujem nemaju ništa protiv toga, već imaju strah da ono što pošalju mora biti vrhunsko, takva pjesma mora zvučati kao da može i pobijediti na Eurosongu, a ne samo na Dori, pa onda zbog toga, zbog određene zdrave samokritike, ne šalju ništa. Ja nikad ne bih poslao pjesmu za koju ne bih smatrao da prema određenim eurovizijskim kriterijima ima i šanse za pobjedu u finalu Eurosonga, ako ikad napišem takvu pjesmu idem na Doru. Naravno, da razumijem i autore koji idu na Doru radi promocije pjesme bez ambicija da naprave nešto više, to je isto legitimno, poštujem, ali osobno ne bih nikad tako postupio – kaže otac Lune i Ave. Mala Ava rodila se prošle godine i već je postala mezimica obitelji.

- Ava je sjajna i mislim da kuži više nego što pokazuje, uvijek sam smatrao da nas bebe varaju, da im je jednostavno bolje i lakše da im brišemo dupe, mijenjamo pelene i hranimo ih, mislim da se zapravo radi o zavjeri beba, samo čekam kako ću jednom uhvatiti Avu da priča na telefon s frendicom od 7 mjeseci. Raskrinkat ću je kad tad. Naravno, ove godine cijela obitelj ide na odmor u Marinu kod Trogira, to je moja djedovina, blago orošena, hladna, čaša gemišta i gradele koje se griju na vatri, to je moj pojam godišnjeg – zaključio je Aljoša Šerić.

