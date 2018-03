Paris Jackson ljubi poznatu manekenku, baka i djed u šoku

Cara Delevingne i Paris Jackson novi su celebrity par. Manekenka i kći pokojnog Michaela Jacksona podijelile su na Instagramu fotografiju na kojoj zagrljene leže na krevetu što je dodatno potaklo nagađanja o njihovoj romansi.

Djevojke su se upoznale 2017. godine na dodjeli MTV nagrada, a paparazzi su ih u zadnjih par tjedana uhvatili u zajedničkim izlascima i djevojke su se uvijek držale za ruke.

Not Just Gal Pals! Girlfriends!!! Paris Jackson and Cara Delevingne Show PDA! https://t.co/Ix6yiUxKKW pic.twitter.com/pIUI8pWZhg