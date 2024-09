Paradžiković otkrila što ju je rasplakalo: Za ovo sam prije 10 godina sa sinom skupljala novac od recikliranja boca

Ivana Paradžiković već neko vrijeme na Instagramu dijeli objave o svojem putovanju na Island. Bivša voditeljica i urednica 'Provjerenog' svojim pratiteljima obećala je gotovo svakodnevno javljati nove detalje o tom putovanju, a svoje obećanje je i ispunila. Naime, Ivana piše o svemu što je vidjela na svom putovanju, koje ju je potpuno oduševilo. Ovaj put opisala je prizor zbog kojeg se i rasplakala. “Kitovi! Ono kad ti se ostvare snovi iz djetinjstva! Posve sam zaboravila kako sam kao mala sanjala da plivam s kitom i kako sam prije desetak godina sa sinom u kasicu prasicu, novac od recikliranja boca, skupljala za – Island”, započela je uz video. Paradžiković nije mogla sakriti suze radosnice.

“I gle gdje me život odveo! Na gumenjak u sjeverni Atlantik da gledam kitove, da se divim Islandskim prirodnim ljepotama. Ova pjesma, omiljenog banda iz vremena tih tinejdžerskih želja, The Cranberriesa, cijelo mi je vrijeme sada na Islandu svirala u glavu, oh,my dreams…Život je čudo, to ću vam ja reći”, dodala je novinarka.

“To je taj trenutak. Kada ne znaš je li san, stvarnost ili nešto između. Vidjeli smo ne jednog, ne dva, već deset! Vidjela sam i tupika- najslađu pticu klaun. I svakakva čuda prirode. Kupala se u oceanu i tulumarila sa zgodnim Islanđankama. Ali, vrijeme je za poći kući”, kazala je Ivana za kraj.

Podsjetimo, Ivana se nedavno javila s još jedne plaže i to one koja je proglašena najljepšom plažom u Europi. Otkrila je da je ovdje pet ljudi umrlo u posljednjih pet godina, ali da je sama svjedočila kako je val zamalo pokupio turistkinju iz Kine.

- Crna plaza. Reynisfjara. Moćna, dramatična i opasna. Ove godine proglašena najljepšom plažom u Europi. Zaljubila sam se u nju gledajući Netflixovu SF seriju Katla. Od tada je tinjala zelja doći. I evo me. Sjedim na plazi, prebirem po prstima crne sitne kamenčiće nastale razbijanjem ohlađene lave. Promatram turiste kako trče pred valovima. Iako jasno stoji upozorenje da ne okrećeš leđa oceanu, većina to čini. A Atlantik je nemilosrdan. Nepredvidive morske struje uzrokuju ogromne valove. Dogodi se u sekundi nepažnje! Unazad deset godina pet je ljudi ovdje poginulo, vise desetaka ozlijeđeno. Kineska turistica koju sam u nevjerici promatrala kako izaziva život, taj je dan imala sreće. Val ju je pokupio, posve smočio, ali izvukla je živu glavu - napisala je Ivana. Dodala je i da je za posjet Islandu dajko bitno pažljivo birati odjeću. - Zapamtite, čovjek placa cijenu kada podcijeni prirodu. I da, odjeća i obuća na Islandu je ključna! Mora biti udobna i kvalitetna. “Uz brda, kroz potoke i preko stijena, upijajte trenutak i budite slobodni..ovdje!” To je moto koji me potaknuo da za putovanje uzmem ove tenisice.

