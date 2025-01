Otkriven raspored nastupa na Euroviziji, pogledajte kada je na redu Hrvatska

Eurovizija se 2025. godine održava u Švicarskoj nakon pobjede njihovog predstavnika Neme prošle godine, a poznato je da će se ovaj glazbeni spektakl odviti sredinom svibnja i to kroz dva polufinala i finale. No, sada je otkriveno i koje zemlje nastupaju u kojoj polufinalnoj večeri. Prvo polufinale zakazano je za 13. svibnja, a natjecat će s 15 zemalja. U prvoj polovici čut ćemo predstavnike Švedske, Ukrajine, Slovenije, Islanda, Estonije, Poljske i Portugala. Drugi dio obilježit će nastupi Nizozemske, Azerbajdžana, Albanije, San Marina, Belgije, Cipra, Norveške i Hrvatske.

Druga polufinalna večer na rasporedu je samo dva dana kasnije, 15. svibnja, a obilježit će je nastupi: Austrije, Armenije, Crne Gore, Grčke, Irske, Australije i Latvije u prvoj polovici večeri. Posljednji nastupi u polufinalu rezervirani su za: Češku, Izrael, Maltu, Finsku, Dansku, Luksemburg, Gruziju i Srbiju.

Na stranici EBU ističe se i da će se točan redoslijed nastupa znati nakon što se završe svi nacionalni izbori sredinom ožujka.

Finale je zakazano za 17. svibnja, a u njemu će sudjelovati 10 predstavnika iz svakog finala s najvećim brojem glasova. Uz to, tu će biti još šest zemalja: domaćin Švicarska, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ovih šest zemalja također će biti uključeno i u izbor finalista i to na idući način. U prvom polufinalu, u onom u kojem i Hrvatska nastupa, glasati i pratiti natjecanje moći će Italija, Švicarska i Španjolska, a u drugom polufinalu to će biti Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Podsjetimo, Hrvatska će svog predstavnika saznati 2. ožujka, kada je najavljeno finale Dore. Ovogodišnja Dora odvija se u Opatiji kroz dva polufinala i finale, a za odlazak u švicarski Basel borit će se: Matt Shaft i "Welcome to the circus", Jelena Radan sa "SALUT", NIPPLEPEOPLE i "ZNAK", SWINGERS s "FUL KUL", Martha May i "Running To The Light", LELEK i "The Soul of my Soul", Teenah i "Aurora", IVXN i "Monopol", Marko Tolja i "Through the dark", Magazin i "AaAaA", Natalli s "Dom si srcu mom", EoT s "Bye Bye Bye", laurakojapjeva s "NPC", Marko Škugor i "Šta da Boga molim ja", Fenksta i "Extra", Marin Jurić-Čivro s "Gorjelo je", Filomena i "Strong", Supersonic Trio i "Animal", Irma i "Enigma", Luka Nižetić i "Južina", Ananda i "Lies Lay Cold", Marko Bošnjak i "Posion Cake", Petar Brkljačić i "KRAJ" te Ogenj s "Daj, daj".