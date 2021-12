Oskarovka o teškom djetinjstvu: 'Odrasla sam s ocem alkoholičarem, zlostavljao me i emocionalno i fizički'

Glumica Halle Barry (55) ponovno ima razloga za veselje. Prošli je tjedan dobila priznanje za Ikonu godine People's Choice Awardasa koju dodjeljuje publika. Nekoliko dana kasnije Halle je također dobila nagradu za glumačku karijeru na ovogodišnjoj svečanosti Celebration of Black Cinema & Television event, a u emotivnom govoru zahvalila se svojoj djeci, Nahli (13) koju ima iz veze s manekenom Gabrielom Aubryjem i Maceu (8) kojeg je dobila u braku s francuskim glumcem Olivierom Martinezom. Spomenula je i svog dečka Van Hunta za kojeg je rekla da je ljubav njezinog života.

Halle je pronašla mir i sreću na ljubavnom i poslovnom planu, no prisjetila se i veoma teškog djetinjstva, ali i loših veza za koje kaže da su ju oblikovale kao osobu. U nedavnom gostovanju u podcastu progovorila je i o svom ocu, Jeromeu Jesseju Berryju koji je napustio obitelj kada je ona imala samo četiri godine.

-Odrasla sam s ocem alkoholičarem, bilo je puno zlostavljanja, bio je nasilan verbalno, emocionalno i fizički, no sve sam mu oprostila kada je preminuo 2003. godine, a u tome su mi pomogli razgovori s duhovnim iscjeliteljem- otkrila je glumica te naglasila kako se nitko ne rađa agresivan već da je u slučaju njezinog oca bio kriv alkohol i nesretan život.

-Kada razmišljam o njemu on je maleni dječak koji se nije znao nositi sa životom. Nije se rodio kao nasilni alkoholičar, to je postao zbog teškog djetinjstva, nije dobivao potrebnu pažnju i ljubav. Prema njemu osjećam samo ljubav i empatiju- dodala je Halle koja je 2002. godine postala prva crnjaka koja je osvojila nagradu Oscar za ulogu u filmu 'Monster's Ball', a za svoj posljednji film 'Bruised' koji je i njezin prvi filmski uradak također dobiva same pohvale.

