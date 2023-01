'Opaka' bitka na crvenom tepihu: Slavne glumice odmjerile poprsje jedna drugoj, a video postao hit

Veselo je sinoć bilo uoči same dodjele 80. jubilarnih Zlatnih globusa, a atmosferu su dodatno podigle glumice Quinta Brunson i Ana Gasteyer tijekom svog susreta na crvenom tepihu. Naime, tek što je Brunson završila svoj intervju s novinarkom na crvenom tepihu pojavila se i Ana koja je također bila u haljini koja je istaknula njezin bujan dekolte.

Foto: Screenshot/youtube

Quinta je zagrlila je Anu i skrenula pogled na njezino poprsje, a potom su se obje počele smijati dok su uspoređivale svoja poprsja. Sve je snimila i kamera koja je ostala upaljena, a video je odmah postao hit.

Quinta je sinoć osvojila nagradu za najbolju glumicu zbog svoje uloge u sitcomu Abbott Elementary, a uz to sitcom je proglašen i najboljom komedijom te je Tyler James Williams dobio je nagradu za najboljeg sporednog glumca.

Podsjetimo, mlada "Elvisova" zvijezda Austin Butler i veteranska glumica Michelle Yeoh odnijeli su glavne filmske nagrade na svečanoj dodjeli Zlatnih globusa u utorak, a Hollywood je ponovno prihvatio dodjelu koju je s televizije izbacio skandal. Butler (31) proglašen je najboljim glumcem u filmskoj drami za ulogu u kojoj je utjelovio legendu rock glazbe Elvisa Presleya i činio se preplavljen emocijama što je tu čast prihvatio pred mnogim vrhunskim imenima šoubiznisa. "U ovoj sam prostoriji sa svim svojim herojima. Ne mogu vjerovati da sam ovdje", rekao je Butler, posebno istaknuvši Brada Pitta i Quentina Tarantina.

Yeoh, nagrađena za glavnu ulogu u akcijskom filmu "Everything Everywhere All At Once" u kojem skače u druge dimenzije, izašla je na pozornicu nakon što je prozvano njezino ime te rekla kako će "zastati i osjetiti ovaj trenutak". "Hollywood je bio ostvarenje sna dok nisam došla ovdje", dodala je malezijska glumica kineskog podrijetla, napomenuvši kako su je na početku karijere nazivali "manjinom" i pitali zna li govoriti engleski. Četrdeset godina kasnije, "bilo je nevjerojatno putovanje i nevjerojatna borba biti ovdje danas, ali mislim da se isplatilo", rekla je Yeoh.

