Oni su face u Hollywoodu i ponosni su na svoje hrvatske korijene

Nisam Hrvatica, iako to na internetu piše, nemam hrvatske korijene koliko znam ali morat ću obaviti DNK test no ne vjerujem da ih imam. Ali posjetila sam Hrvatsku, prekrasna je i osebujna. Nadam se skorašnjem povratku, bila sam u Dubrovniku - rekla je Denise Richards u nedavnom intervju za In Magazin.

Poznata glumica još nije sigurna ima li hrvatske korijene, ali zato u Hollywoodu ima popriličan broj slavnih ličnosti koje rado ističu svoje hrvatsko porijeklo. Mnogi od njih promijenili su svoje ime i prezime pa je na prvu teško pronaći njihovu poveznicu s Hrvatskom. Slučaj je to i kod Erica Bane kojeg smo gledali u filmovima "Troja" i "Hulk", a malo tko zna da mu je pravo ime Eric Banadinović. Njegov djed Mate Banadinović iz Hrvatske se odselio u Australiju i od kraja Drugog svjetskog rata živio je u Melbourneu gdje se 1968. rodio i Eric kojem na službenim dokumentima i dalje piše Eric Banadinović. Prije nego je postao slavan Eric je dolazio često u posjet Hrvatskoj.

Lijepu Ivanu Miličević sigurno ste primijetili u filmovima "Zaljubljeni do ušiju", "Zapravo ljubav", "Jerry Maguire". Njena obitelj je emigrirala u Ameriku kada je Ivana imala pet godina i glumom se počela baviti nakon srednje škole. Velika je prijateljica s Charlize Theron, koja je ove godine godine s kćeri godišnji odmor provela upravo na našoj obali. Ivana redovito dolazi u Hrvatsku kako bi posjetila obitelj u Zagrebu, a njen hrvatski je savršen.

Joe Manganiello, jedan od najseksepilnijih glumaca današnjice i suprug lijepe Sofije Vergare također ima hrvatske korijene. Njegova mama dijete je hrvatskih emigranata i djevojačko prezime joj je Bračanova, a tata mu je iz Italije. Glumica Jenna Elfman koju poznajemo iz humoristične serije "Dharma i Greg" zapravo se zove Mary Butala. Njen pradjed je u Ameriku emigrirao iz Karlovca početkom 1900. godine. Mary nije bila u Hrvatskoj, ali medijima u Americi često spominje svoje korijene. Tako je u jednom intervju ispričala kako je njen tata početkom 2000-ih posjetio Hrvatsku i susreo se sa svojim rođacima od kojih je doznao kakve su strahote prolazili tijekom rata 90-ih.

Glumac Patrick Muldoon po majčinoj strani obitelji također ima hrvatske korijene. Mladi i talentirani glumac Thomas Horn podrijetlom je iz Našica. Njegova mama Biljana uspješna je liječnica u Americi, a Thomas dolazi u posjet rodbini koja živi u Zagrebu.

- Volim dolaziti u Zagreb, ali i kod rodbine u Slavoniju. Tamo mi se najviše sviđaju hrana i odlasci u ribolov. Obožavam i obalu, kupanje... A posebno uživam u šetnjama starim gradovima, gdje se divim nevjerojatnim građevinama - rekao je Thomas jednom.

Stana Katić jedna od hollywoodskih glumica koje redovito dolazi u domovinu svojih roditelja. Njen tata je porijeklom iz Vrlike, a mama iz Sinja. Stana se često na Instagramu hvali ljepotama kraja svojih roditelja.