Mirta objavila fotku s radnog mjesta i brzo su se zaredali zločesti komentari

Friyay⚽️⚽️ #mirtasurjak #mirta1950 #work #sportjournalist #match #footballmatch #sundaymatch #hajdukistra #aldodrosinastadium #tvhost #radiohost #hžv

A post shared by Mirta Šurjak (@mirta.surjak1) on Sep 27, 2019 at 6:07am PDT