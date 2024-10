Oglasila se djevojka preminulog Liama Paynea: 'Anđele moj, voljet ću te do kraja života'

Posljednja objava koju je bivši član boybenda One Direction Liam Payne (31) podijelio na društvenim mrežama bila je s njegovom djevojkom, influencericom Kate Cassidy (25). Dan nakon tragičnog događaja Kate se oglasila na svom Instagram profilu i Liamu uputila posljednji pozdrav.

- Hvala vam za sve lijepe riječi i ljubav koju sam dobila. Potpuno sam izgubljena. Ništa što se dogodilo u posljednjih par dana ne djeluje stvarno. Pitat ću vas i moliti da mi pružite milost i prostor da se s ovime nosim u svoja četiri zida. Liam, anđele moj. Ti si sve. Želim da znaš da sam te voljela bezuvjetno i potpuno. Nastavit ću te voljeti do kraja svog života. Volim te Liam. - napisala je 25-godišnja influencerica u pričama na Instagramu.

Kate je bila posljednja žena u Liamovu životu. Par je počeo izlaziti u listopadu 2022., a prvi put su se zajedno na crvenom tepihu pojavili na dodjeli Fashion Awardsa kasnije te godine. Inače, samo 36 minuta prije nego što je tragično preminuo snimljen je u predvorju hotela, Liam je viđen u društvu dvije djevojke i jednog muškarca, a snimila ga je 28-godišnja Rebecca koja je u tom hotelu odsjela kao gošća na jednom vjenčanju. Daily Mail piše kako joj je bivši član grupe One Direction rekao: "Bio sam u boy bendu, zato sam tako sj..an." Rebecca je bila jedna od posljednjih osoba koja je vidjela Liama prije smrti i video koji je snimila u predvorju hotela snimljen je u 16.26 po lokalnom vremenu, a već u 17.11 sati hitna pomoć je stigla u hotel kako bi pružila pomoć Liamu, ali nažalost nije mu bilo spasa.

Podsjetimo, bivši pjevač grupe One Direction, Liam Payne, preminuo je ispred hotela Casa Sur Palermo u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu, izvijestili su lokalni mediji u srijedu, navodeći da je 31-godišnji britanski glazbenik pronađen mrtav nakon što je pao s trećeg kata hotela.

Alberto Crescenti, šef argentinskog sustava hitne medicinske pomoći, rekao je lokalnim medijima da vlasti istražuju okolnosti smrti Liama ​​Paynea i provode autopsiju. Nakon što su proveli istraživanje, priopćili su da je Payne preminuo na licu mjesta od višestrukih ozljeda, uključujući frakturu lubanje. Crescenti je otkrio da je Payne pretrpio "frakturu lubanje i izuzetno ozbiljne ozljede koje su dovele do trenutne smrti".

Također je rekao za TN televiziju da je Payne bio mrtav kada su bolničari stigli u 17:00 po lokalnom vremenu. "Naša uloga bila je brzo otići tamo, pružiti liječničku pomoć i pokušati ga reanimirati, ali njegove ozljede bile su nekompatibilne sa životom", rekao je. Payneov identitet potvrdile su hitne službe provjerom njegove putovnice, ali policija još nema informacije o okolnostima njegova pada.

Liam James Payne rođen je 29. kolovoza 1993. godine u Wolverhamptonu u Engleskoj i to kao najmlađe dijete u obitelji Geoffa i Karen Payne. Odrastao je s još dvije sestre: Nicolom i Ruth, a javnost ga je imala priliku upoznati kada je imao samo 14 godina. Naime, Liam se tada prijavio u reality show "The X Factor" te svojom izvedbom pjesme "Fly Me To The Moon" Franka Sinatre očarao žiri koji su činili Simon Cowell, Cheryl Cole, Dannii Minogue i Louis Walsh. "Ja sam Liam, imam 14 godina i došao sam pobijediti", rekao je tada te prošao u daljnje natjecanje. No u jednom trenutku Liam je ispao nakon što mu je Simon rekao da je premlad i nije još spreman za karijeru. No nije odustao od svojih snova.

Na isti show prijavio se dvije godine kasnije te tada oduševio izvedbom pjesme "Cry Me a River" Michaela Bublea i pokazao cijeli raspon svog glazbenog talenta. Na audiciji je prošao dalje, no show nije završio kao samostalni izvođač. Član žirija Simon upravo je u toj sezoni u svojoj kući okupio petoricu mladih pjevača i stvorio bend za koji će se kasnije ispostaviti da je jedan od najvećih svih vremena. One Direction činili su, uz Liama: Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles i Zayn Malik, a upravo je dječak s tada popularnom frizurom bibericom dobio titulu vođe benda zbog čega su ga obožavatelji kasnije često zvali i Daddy Direction.

