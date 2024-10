Ruža je ekipu ugostila u domu za umirovljenike: Bila je tako fino opuštena, ljubomorna sam

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnio je Antonio Kovačević! "Što da vam kažem? Pokazao sam da nešto znam, sretan sam, sve ćemo mi to popiti i pojesti, podijelit ćemo! Svašta ćemo napraviti, cirkus u selu", naklonio se Antonio za kraj! Današnja domaćica Ruža završila je, pak, na četvrtom mjestu! Damir joj je dao sedam, a Mladen osam bodova. Zamjerili su joj slanoću i ulje u jelima. Antonio je Ruži dao devet bodova, a Ksenija je jedina okrenula 10 bodova Ruža je ekipu ugostila u domu za umirovljenike, u kojem živi već godinama. U njemu je i spravila večeru, a pripravu jela započela je desertom nazvanim 'Rebrasto i sočno'. "Da nije neka teletina došla u desert?", kroz smijeh se zapitao Antonio.

"Možda batat u desertu", dodao je Damir. Uskoro je Ruža otkrila da će za desert raditi tulumbe. Uslijedilo je glavno jelo naziva 'Baš šareno'. "To će ti biti špinat", otkrio je Mladen Damiru. "Radujem se vidjeti kako će izgledati", zaključila je, pak, Ksenija. "Teletina, ja to ne mogu, ne da mi duša, ali ništa to neće umanjiti moju ocjenu", dodala je. Rolana mesna štruca od teletine i batat kao prilog - glavno jelo baka Ruža spremila je s lakoćom, a onda se okrenula predjelu 'Lagano i fino'. "Paprika i pršut", ocijenio je Antonio, a Ruža je otkrila da će ekipi spraviti paprike punjene povrćem.

Uskoro ih je dočekala u domu umirovljenika, uz prigodna pića dobrodošlice. "Baš sam bila sretna što su došli", otkrila je Ruža. Za aperitiv je ekipi ponudila rakiju, medicu i orahovac. "Bila je tako fino opuštena, ljubomorna sam", otkrila je Ksenija. "Popio sam rakiju i bila je fenomenalna", komentirao je Damir. Nakon pohvala na račun aperitiva, odmah je uslijedilo i iznenađenje - nastup plesnog studija Shine iz Osijeka. "Plesna točka - mislio sam da će doći hitna, ovo treba vidjeti", zaključio je Antonio. Velike pohvale plesna ekipa dobila je od svih kandidata.

Baka Ruža uskoro je ekipu odvela na predjelo 'Lagano i fino'. "Jako lijepo dekorirano, dekoracija za peticu", otkrio je Mladen. "Tanjur je bio fenomenalan što se tiče izgleda", zaključio je o izgledu predjela Damir. "Dosta ulja je bilo unutra, teško jelo kao predjelo", o samom jelu je dodao Mladen. Složili su se s njim i Dario i Antonio. Stiglo je potom glavno jelo - 'Baš šareno'. Rolada od mljevene teletine, pršuta, sira i špinata stigla je pred ekipu, a izgledom se svidjelo Mladenu. "Sam izgled je bio dosta primamljiv", dodao je i Damir. Ksenija nije jela teletinu, no pojela je povrće. Glavno jelo ekipi je bilo preslano. "Nadao sam se najesti, no toliko ga je nasolila, kao da smo bokalom pili morsku vodu", sve je sumirao Antonio.

Tulumbe su posljednje stigle pred ekipu. "Potrudila se, vrhunski po izgledu. Prvi put sam to probao, nisam to nikad jeo. Čudno, ali fino je", komentirao je Antonio. "Nije mi izgledom bilo nešto primamljivo", dodao je Damir. Pohvale je podijelila i Ksenija. "Odlično", zaključila je. Za kraj je ekipa Ruži zapjevala 'Ruže crvene', a usto su joj poklonili i cvijeće. "Jako su me razveselilo i rastužilo u jednom", zaključila je Ruža. Ekipa je dobila od Ruže prigodne poklone. Novu epizodu 'Večere za 5' ne propustite danas na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne i 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.