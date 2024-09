Od ovog se tjedna emitiraju nove epizode serije NCSI, a očito su i na Domi svjesni koliko je nov sadržaj za njih svečan trenutak

Prijenos Svečane dodjele nagrada Emmy // HRT2 - četiri ruže

Isto kao što su se već tradicionalno hollywoodske zvijezde prošle nedjelje okupile u dvorani Peacock Theatre u Los Angelesu na još jednoj dodjeli nagrada Emmy, tako se na zagrebačkom Prisavlju okupila već provjerena ekipa HRT-a koja ovaj svečani event komentira u izravnom prijenosu. I dok veoma često već dobro znane i uhodane prakse uzimamo zdravo za gotovo, ako na trenutak zastanemo i razmislimo, riječ je zapravo o veoma impresivno osmišljenom i realiziranom programu. Kao prvo, već sama činjenica da se itko okupi u nimalo popularnom terminu od 1 do 5 ujutro je za pohvalu, posebice u današnje vrijeme kada se većina toga gleda unatrag i na zahtjev pa zapravo mnogi ne bi ni shvatili razliku kada bi se program snimao i dan kasnije. Ipak, na ovakav način HRT pokazuje da je ipak riječ o svečanosti od velike važnosti za svijet televizije te na neki način odaje priznanje cijeloj dodjeli. Nadalje, sama ekipa komentatora je odlična, redateljica prijenosa na HRT-u je Anamaria Corazza, a urednica Branka Papić. U studiju su se tako okupili Nenad Korkut, Dean Sinovčić i Boško Picula, odreda stručnjaci za televiziju i glamur koji u punom smislu te fraze donose dodanu vrijednost cijelom prijenosu. Jer nije njihova uloga samo da prevode i interpretiraju što se na crvenom tepihu, pa kasnije i na samoj dodjeli, događa. Veoma su često takvi komentari samo smetnja jer većina gledatelja i samostalno bez prijevoda može pohvatati što se događa, a dodatni komentari samo stvaraju pomutnju. No, u ovom su slučaju komentari nadogradnja cijele priče pa su tako u trenucima kada je za to bilo prostora objašnjavali današnji omjer snaga između filmova i serija, za glumce su jasno objašnjavali gdje smo ih sve gledali i što se od njih očekuje, a za serije su davali odlične informacije, od konkretnih podataka do trivije, poput prave enciklopedije. Uz ovakve komentare Emmyji su bili ne samo zanimljivi, nego i poučni i zanimljivi. Bravo!

MasterChef // NOVA TV - tri ruže

Kombinacija već provjerenih i novih lica dočekala je gledatelje u novom "MasterChefu" i za sada se promjena čini kao ugodno iznenađenje. Chefu Stjepanu Vukadinu pridružili su se u žiriju dva nova člana - Goran Kočiš i Mario Mihelj - i, ako je suditi prema premijernoj epizodi nove sezone, funkcioniraju odlično. Doduše, sada su gledatelji još neko vrijeme osuđeni na manje zanimljive kvalifikacijske epizode, u kojima se previše vremena posvećuje životnim pričama kandidata, od kojih većinu nećemo ni gledati u daljnjem natjecanju. No uskoro ćemo valjda dočekati i ono glavno - natjecanje u kuhanju.

Titanic // RTL - jedna ruža

Posebno je zanimljivo, osim samog televizijskog sadržaja, u ovom razdoblju lansiranja jesenskih shema, gledati kako televizije slažu program i kako odmjeravaju snage u lovu na gledanost. Gleda se na svaki detalj, od toga hoće li nešto početi deset minuta ranije ili kasnije i baš u takvoj situaciji neshvatljivo je kako je RTL premijeri "MasterChefa" na megdan odlučio poslati - "Titanic". Ovdje moram ubaciti osobnu napomenu da je teško naći puno ljudi koji su toliko fascinirani "Titanicom" i koji su taj film pogledali onoliko puta koliko je autorica ove kritike, no čak imajući to na umu, stoji da nije baš najmudrije sučeliti u nedjeljom prime timeu film koji se redovito može pogledati na našim televizijama i dugoočekivanu premijeru domaćeg sadržaja. Ne djeluje to nimalo inovativno, više bezidejno.

NCSI // Doma TV - dvije ruže

Nešto novo nudi čak i Doma TV! Nevjerojatno je, ali istinito da smo i to dočekali. Od ovog se tjedna na tom programu emitiraju, naime, nove epizode serije "NCSI", a očito su i na Domi svjesni koliko je nov sadržaj za njih svečan trenutak pa su tu vijest razglasili na sva zvona. Čak pritom i djeluju i simpatično, a posebno treba pohvaliti intervju koji je s glumcima Wilmerom Valderramom i Brianom Dietzenom emitiran u "IN Magazinu". Ekskluzivan intervju snimljen je, naime, na televizijskom festivalu u Monte Carlu pa je također iskorišten kao dio promocije nove sezone.